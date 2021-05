【中歐關係】歐盟暫緩批准中歐投資協定？歐方正式回應（第二版）

中歐就新疆議題互相實施制裁後,雙方關係急轉彎。長達7年談判的中歐投資協定,歐方已暫緩批准。同時,歐盟據報即將提出新法,防堵中資併購歐洲企業和參與招標。此外,歐盟還將與印度重啟自由貿易磋商,意圖組成應對中國挑戰的聯盟。

歐盟委員會發表聲明, 指中國制裁歐洲議會5名議員, 令歐洲議會確認中歐投資協定受阻,日後會否獲確認,要視乎情況發展。

協定據報被擱置 京曾指協定並非恩賜

據歐洲新聞台(Euronews)報道,因為雙方的緊張關係,歐盟暫停批准中歐投資協定。

歐盟執委會副主席杜姆布羅夫斯基斯(Valdis Dombrovskis)對法新社說,「我們目前在某種意義上已中止歐盟執委會的政治接觸活動。顯而易見的,歐盟與中國互相制裁,包括中國制裁歐洲議會議員,目前的情況不利於批准這項協定。

他又指,「我們不能忽視中歐關係的更廣泛背景。」

但他也表示,無論如何,達成協定的根本原因仍然存在,與中國的關係總是不對稱的,協定將幫助解決這種不對稱現像。

In any case, the underlying reasons for the agreement [...] are still very present, there is always an asymmetry in relations [with China]. This agreement would help us resolve this asymmetry.