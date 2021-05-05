【中歐關係】歐盟連打3張經貿牌 包括暫緩批准中歐投資協定

中歐就新疆議題互相實施制裁後，雙方關係急轉彎。長達7年談判的中歐投資協定，歐方已暫緩批准。同時，歐盟據報即將提出新法，防堵中資併購歐洲企業和參與招標。此外，歐盟還將與印度重啟自由貿易磋商，意圖組成應對中國挑戰的聯盟。

協定據報被擱置 京曾指協定並非恩賜

據歐洲新聞台（Euronews）報道，因為雙方的緊張關係，歐盟暫停批准中歐投資協定。

歐盟執委會副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）對法新社說，「我們目前在某種意義上已中止歐盟執委會的政治接觸活動。顯而易見的，歐盟與中國互相制裁，包括中國制裁歐洲議會議員，目前的情況不利於批准這項協定。

他又指，「我們不能忽視中歐關係的更廣泛背景。」

但他也表示，無論如何，達成協定的根本原因仍然存在，與中國的關係總是不對稱的，協定將幫助解決這種不對稱現像。

We have for the time being [...] suspended some efforts of political awareness on the part of the Commission because it's clear that, in the current situation, with the sanctions of the EU against China and the Chinese counter-sanctions, including against Members of the European Parliament, the environment is not conducive to the ratification of the agreement. We cannot ignore the wider context of relations between the EU and China. In any case, the underlying reasons for the agreement [...] are still very present, there is always an asymmetry in relations [with China]. This agreement would help us resolve this asymmetry.

中國及歐盟去年底宣布，完成長達7年的中歐投資協定談判。之後因新疆議題，中歐互相實施制裁，雙方關係急轉彎，一些主要歐洲議會議員抵制批准協定。在北京，外交部表示，中歐投資協定不是一方給予另一方的「恩賜」，是互利互惠的。

歐盟將立法 阻中資併購和投標

另一方面，歐盟即將提出新法，阻止獲政府補貼的外國企業併購歐盟企業、或參與歐盟的公開招標。儘管條文沒有直接點名中國，只在註腳和說明提到中國，不過顯然是針對中資企業而來。

路透社還有報道指，歐盟和印度將於周六在線上峰會上同意重啟自2013年以來陷入停滯的自由貿易磋商，對中國崛起的擔憂拉近了歐盟與印度的距離。

根據草案，若獲批，歐盟和印度將表示：「我們同意恢復磋商，旨在達成一項平衡、雄心勃勃、全面和互利的貿易協議，以應對當前挑戰。」

新疆官員回應被歐美制裁：在當地無存款 所謂制裁如同廢紙

李克強敏感時刻訪中國—歐洲中心 釋這些信號

中國成電燈膽 美國歐洲「不會因為拜登執政就復合」

習近平默克爾通話：歐盟應戰略自主 話藏玄機？（第二版）

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道