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科興能否進軍歐盟27國？歐洲已啟動首步審批程序（第二版）

社會熱點 14:09 2021/05/05

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科興能否進軍歐盟27國？歐洲已啟動首步審批程序

歐洲藥品管理局當地時間周二（4日）表示，已開始對中國研製的科興新冠疫苗，進行滾動審批，以評估其有效性和安全性，這是該疫苗可能獲准在歐盟27個成員國接種的第一步。

（新增末段有關世衛審批報道）

歐洲藥品管理局（European Medicines Agency，簡稱EMA）周二表示，啟動了對中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac Biotech Ltd., SVA）的新冠疫苗進行滾動審批。

EMA表示，開始審查的決定是基於實驗室和臨床研究的初步結果，這些研究表明，該疫苗可以觸發針對新冠病毒抗體的產生，並可能有助於預防由該病毒引發的新冠疾病。

這些初步數據尚未在同行評議的醫學雜誌上發表。

世衛料最快本周得出 中國疫苗最終評估結果

SNH48親為接種者蓋印 上海偶像力量谷打新冠疫苗

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而這個審批程序，是科興疫苗可能獲准在歐盟27個成員國接種的第一步。

EMA審批的 還包括美俄德三國疫苗

EMA機構還在對其他三種疫苗進行滾動審批：這三種疫苗分別是德國生物技術公司CureVac （CVAC）和美國疫苗開發商Novavax（NVAX）研發的疫苗，還有俄羅斯的Sputnik V疫苗。

EMA沒有披露科興控股疫苗滾動審批的時間框架，但表示「應該比正常審批時間少。」

世界衛生組織（WHO）預計將於本周末前就科興控股和中國醫藥集團有限公司（Sinopharm, 簡稱：國藥集團）研發的新冠疫苗的緊急使用申請做出最終決定。

中國駐美使館通知 變相承認美國製新冠疫苗

中國mRNA新冠疫苗將實現零的突破 這種疫苗更安全？

責任編輯：鄧國強

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