白宮高官坎貝爾：若對台「戰略清晰」 會有重大缺點

中美在台灣問題上角力持續，對於外界呼籲美國明確表態，願在北京進攻時保衛台灣，但白宮國家安全委員會印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）周二（4日）似乎拒絕有關呼籲，認為這種做法有「重大缺點」。

另外，外電引述美國國務卿布林肯（Antony Blinken）接受英國《金融時報》採訪時說，致力於確保台灣擁有自我防衛的手段，又認為任何人若企圖以武力破壞現狀，是一個非常嚴重的錯誤。他又否認「中美冷戰」的說法。

中國國務委員兼外長王毅曾表示，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題，打「台灣牌」非常危險，是在「玩火」。希望美方切實恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，不要試圖挑戰和突破中方政策的底線。

維持現狀符兩國最佳利益

路透社報道，坎貝爾周二出席一個座談會時表示，對台灣情勢表示關切是適宜，但認為美中兩國皆認同，在某種程度上維持現狀符合兩國最佳利益。

▲ 坎貝爾（資料圖片）

美國在台灣問題上，一直採取「戰略模糊」，不明確表態會否在北京進攻下下，採取保衛台灣的軍事行動，近期有學者呼籲美國轉向台灣提供更明確的安全保障。但坎貝爾認為，所謂「戰略清晰」有一些重大不利面。

值得注意，美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）上周表示，如果美國從戰略模糊政策，轉為明確表態願意對台海突發事件進行干預，中國會認為這「嚴重破壞穩定」，或導致北京積極破壞美國在全球利益。

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坎貝爾指出，美中之間因台灣而起的任何衝突，都不可能只限一隅，認為衝突很快就會擴大，並從根本上毀掉全球經濟，相信沒人能預料會是什麼情況。他又指出，有人擔心，中國自認在打壓香港民主後可以不受懲罰，在處理台灣議題時，也「可能從中得出錯誤結論」。

促建互信 危機時刻能溝通

坎貝爾認為，維持和平穩定最好的方法，就是結合外交和美國國防革新，向中國傳達一個綜合訊息。他預期，未來數月會看到中美就北韓、氣候變化、伊朗等議題上出現「實際的外交往來」。

他指出，考慮到美中軍力部署距離很近，真正的短期和中期風險是來自「意外和不慎」；重要的是在華府和北京之間建立互信，確保危機之際能互相溝通。

他又說，這些預防措施類似冷戰期間採用的檢查和保障措施，但指中國一直不願採行，「我們的確有一條熱線，用過幾次，但只在空蕩蕩的房間裡響了幾小時。」但他沒有詳細說明。

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責任編輯：林佩怡

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