  • 29°C
香港時間 : 2021505日 (三) 12:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

白宮高官坎貝爾：若對台「戰略清晰」 會有重大缺點

國情動向 12:11 2021/05/05

分享：

中美在台灣問題上角力持續，對於外界呼籲美國明確表態，願在北京進攻時保衛台灣，但白宮國家安全委員會印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）周二（4日）似乎拒絕有關呼籲，認為這種做法有「重大缺點」。

另外，外電引述美國國務卿布林肯（Antony Blinken）接受英國《金融時報》採訪時說，致力於確保台灣擁有自我防衛的手段，又認為任何人若企圖以武力破壞現狀，是一個非常嚴重的錯誤。他又否認「中美冷戰」的說法。

中國國務委員兼外長王毅曾表示，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題，打「台灣牌」非常危險，是在「玩火」。希望美方切實恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，不要試圖挑戰和突破中方政策的底線。

維持現狀符兩國最佳利益

路透社報道，坎貝爾周二出席一個座談會時表示，對台灣情勢表示關切是適宜，但認為美中兩國皆認同，在某種程度上維持現狀符合兩國最佳利益。

坎貝爾（資料圖片）

美國在台灣問題上，一直採取「戰略模糊」，不明確表態會否在北京進攻下下，採取保衛台灣的軍事行動，近期有學者呼籲美國轉向台灣提供更明確的安全保障。但坎貝爾認為，所謂「戰略清晰」有一些重大不利面。

值得注意，美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）上周表示，如果美國從戰略模糊政策，轉為明確表態願意對台海突發事件進行干預，中國會認為這「嚴重破壞穩定」，或導致北京積極破壞美國在全球利益。

美若明確願介入台海衝突 美情報總監料中國會這樣 京回應

澳洲國防軍總司令警告 台海衝突將是「災難性」

坎貝爾指出，美中之間因台灣而起的任何衝突，都不可能只限一隅，認為衝突很快就會擴大，並從根本上毀掉全球經濟，相信沒人能預料會是什麼情況。他又指出，有人擔心，中國自認在打壓香港民主後可以不受懲罰，在處理台灣議題時，也「可能從中得出錯誤結論」。

促建互信 危機時刻能溝通

坎貝爾認為，維持和平穩定最好的方法，就是結合外交和美國國防革新，向中國傳達一個綜合訊息。他預期，未來數月會看到中美就北韓、氣候變化、伊朗等議題上出現「實際的外交往來」。

他指出，考慮到美中軍力部署距離很近，真正的短期和中期風險是來自「意外和不慎」；重要的是在華府和北京之間建立互信，確保危機之際能互相溝通。

他又說，這些預防措施類似冷戰期間採用的檢查和保障措施，但指中國一直不願採行，「我們的確有一條熱線，用過幾次，但只在空蕩蕩的房間裡響了幾小時。」但他沒有詳細說明。

【中美會談】趙立堅回應布林肯「攤牌論」：美應棄冷戰思維

【G7】美官員：拜登將促盟友團結應對中國 但不尋求新冷戰

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

美若明確願介入台海衝突 美情報總監料中國會這樣 京回應（第二版）
2021/04/30
美若明確願介入台海衝突 美情報總監料中國會這樣 京回應（第二版）
解放軍轟炸機如何與台灣「合照」？央視首曝內情（多圖，有片）
2021/04/29
解放軍轟炸機如何與台灣「合照」？央視首曝內情（多圖，有片）
經濟學人：台灣成為「世上最危險之地」
2021/04/30
經濟學人：台灣成為「世上最危險之地」
台積電謀亞利桑那州建6芯片廠 背後是台海風險升級？
2021/05/04
台積電謀亞利桑那州建6芯片廠 背後是台海風險升級？

你可能感興趣

美若明確願介入台海衝突 美情報總監料中國會這樣 京回應（第二版）
16:10 2021/04/30
美若明確願介入台海衝突 美情報總監料中國會這樣 京回應（第二版）
解放軍轟炸機如何與台灣「合照」？央視首曝內情（多圖，有片）
12:30 2021/04/29
解放軍轟炸機如何與台灣「合照」？央視首曝內情（多圖，有片）
經濟學人：台灣成為「世上最危險之地」
13:40 2021/04/30
經濟學人：台灣成為「世上最危險之地」
政治 地緣政治 兩岸關係 台灣海峽 布林肯 路透社 經濟 國防 外交 台獨

下一篇文章

習近平文章評今天世界大局：就是一個「亂」字
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

「奪島神器」服役 海南艦曬「海上攤煎餅」絕技（有片）
「奪島神器」服役 海南艦曬「海上攤煎餅」絕技（有片）
東風17導彈升級版曝光 竟跟國慶閱兵完全變了樣
東風17導彈升級版曝光 竟跟國慶閱兵完全變了樣
拜登大計終成形：欲遏中國 先學中國
拜登大計終成形：欲遏中國 先學中國
「中國太空站拒絕美國申請加入」炸網 實情是這樣的
「中國太空站拒絕美國申請加入」炸網 實情是這樣的
美國海軍士兵私拍遼寧艦戰機降落 驚嘆「WOO」
美國海軍士兵私拍遼寧艦戰機降落 驚嘆「WOO」
中國「飛龍-2」無人隱形轟炸機原型機下線　號稱將領先美軍在研B-21（組圖）
中國「飛龍-2」無人隱形轟炸機原型機下線　號稱將領先美軍在研B-21（組圖）