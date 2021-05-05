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印度變種病毒殺入中國 3入境者檢出但無病徵

社會熱點 13:06 2021/05/05

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印度疫情肆虐，確診及死亡人數持續上升，中國外防輸入風險高。中疾控披露，上月有3例由印度入境中國重慶的確診病例，經基因組測序發現3人感染的病毒為在印度流行的變異病毒，推測感染可能發生在印度。

據內媒報道，《中國疾病預防控制中心周報》（英文）刊出題為《Emerging Variants of B.1.617 Lineage Identified Among Returning Chinese Employees Working in India — Chongqing Municipality, China, April 2021》的論文，作者來自重慶市疾控中心、中國疾控中心等。

文中披露，3名確診者（年齡在20-30歲之間）來自同一間手機公司，該公司在印度諾伊達（Noida）設有生產基地，自2019年底以來他們一直與印度同事在那裡工作。

流行病學調查報告顯示，三人旅行始於4月19日，當時他們包車從印度諾伊達到新德里，當天轉機飛往尼泊爾加德滿都，並在21日飛往重慶。

體溫正常 但CT發現感染性病變

在重慶3人被轉移到新冠肺炎救治定點醫院重慶公共衛生醫療中心。3人體溫正常，但胸部CT結果提示感染性病變，被確診為新冠病例。

論文顯示，確診患者的樣本已送至重慶市疾病預防控制中心，並於4月28日至30日進行了測序。基因組序列的分析表明，這些分離物屬於Pangolin譜系B.1.617，這是印度的一種新興變種，在3個分離株中觀察變異位點與印度B.1.617.2變異體相同，支持這3例患者感染可能發生在印度。

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責任編輯：尹航

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