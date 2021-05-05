菲總統拍片接種中國疫苗 杜特爾特打完說這話（有片）

菲律賓外交部長洛欽（Teodoro Locsin）爆粗批評中國，引來外交風波，最後以洛欽道歉收場。而外長出言不遜的同日，原來菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）接種了中國研製的國藥新冠疫苗，還說期待已久、感覺不錯。有菲國國會議員，流出總統接種過程的影片。

菲律賓衞生部長杜凱（Francisco Duque）本周一（3日）親自為杜特爾特接種國藥新冠疫苗，76歲的杜特爾特接種後，被問及「你感覺怎麼樣，總統先生」？杜特爾特回答說：「我感覺不錯，很早之前就一直期待這一針疫苗了」。

菲律賓一名參議員在社交媒體上載影片，顯示杜特爾特接種疫苗的過程。報道指，菲律賓藥管部門至今仍未批准注射國藥新冠疫苗，之前只曾向總統保安衞隊發出特殊使用許可；總統府發聲明強調，杜特爾特有當局批准注射疫苗的特殊許可。

杜特爾特接種後說：期待已久、感覺不錯

菲律賓近期疫情突然反彈，截至周一確診病例已超過106萬；當地3月1日正式啟動新冠疫苗接種計劃，現已授權使用多國疫苗，截至本月1日，已接種超過160萬劑疫苗。

值得注意是，就在杜特爾特接種中國疫苗的同一天，作為菲律賓外長的洛欽周一發推文要求滯留南中國海爭議水域的中國船只離開牛軛礁，留言並帶粗口。

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事件演變為外交風波，中國外交部就此做出了回應。外交部發言人汪文斌周二在例行記者會上回答記者有關提問時表示，中方敦促菲方切實尊重中國的主權和管轄權，停止采取導致局勢復雜化的舉動。他說，「搞麥克風外交無法改變事實，只能破壞互信。希望菲方有關人士發表言論時符合基本禮儀和身份」。

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汪文斌還表示，正如菲律賓總統杜特爾特所說，兩國在個別問題上的分歧和矛盾不應影響雙方的友好與合作。他強調，中方一貫並將繼續致力於同菲律賓通過友好協商妥處分歧、推進合作，繼續在抗擊疫情和恢復經濟方面向菲方提供力所能及的幫助。

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杜特爾特周一晚間在電視採訪中已表達了他對洛欽的不悅。「我們同中國之間是有矛盾，但這並不意味著我們就要態度粗魯、不尊重對方」，杜特爾特說，「我們有很多事情要感謝中國，感謝中國過去和現在對我們的幫助和支援」。

至4日，洛欽再次提到此事，不過這次他一改之前態度。在推文中，洛欽向中國外長王毅表示了歉意。

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責任編輯：鄧國強

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