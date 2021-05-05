G7外長會議 美國據報提議共抗中國經濟脅迫

七國集團（G7）外長會議正在英國倫敦舉行，如何應對中國挑戰成為焦點。外電報道，G7正考慮美國的提議，共同對抗中國的經濟脅迫。

G7外長會議周二（4日）討論有關中國問題。彭博報道，當日官員花了大約90分鐘，討論中國試圖通過「一帶一路」倡議，或解決經濟威脅來達到目的。

據一名外交官稱，美國希望建立一個包G7及其它持份者的磋商機制，來確保針對中國的舉動做出協調回應，並提高七國集團成員國的韌性。美國國務院拒絕置評。

另外，據知情外交官透露，議事日程還包括成立一個「香港之友」組織，分享相關信息和關切。

法新社報道，美國一高級官員在會議後表示，G7內部在中國或其他問題上，「沒有任何真正的分歧」。除了對中國大規模關押新疆維吾爾人感到憤怒外，各國外長對中國人權記錄及北京對其他國家「脅迫性」經濟政策表示震驚。

該名官員指出，這次會談的重點不是協調行動，而是找到一個共同陣線，讓「志同道合」的國家加入。此前，美國國務卿布林肯稱，「我們的目的不是壓制中國」，而是捍衞基於規則的國際秩序。

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值得注意，七國集團中的歐盟成員德國、意大利和法國，開始向美國靠攏強化對華立場。但美國對華的態度，仍比歐盟強硬得多。而作為七國集團東道國，英國亦希望在對華政策上保持平衡，一方面批評中國所謂侵犯人權行為，同時在氣候變化等合作領域敞開大門。

為期3天的G7外長會議周一（3日）起在倫敦舉行，為下月G7峰會做準備。這次會議除了成員國美國、英國、德國、法國、意大利、日本和加拿大外，印度丶南韓、澳洲和東盟輪值主席國汶萊也獲邀參加。周三（5日）會議結束後，預計將發表聯合聲明。

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責任編輯：林佩怡

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