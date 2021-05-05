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住酒店3大偷拍伏位你要知　風筒竟藏針孔鏡頭（多圖）

社會熱點 13:59 2021/05/05

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內地「五一」長假有2億出遊人潮，警方乘時一再呼籲入住酒店，要提高警惕！綜合內地媒體報道，過去屢次揭發，有不法份子人士最喜歡在廁所安裝針孔。最常見位置有插座孔、防火器、廁所空調口等地方。而更離譜的是，曾發現連風筒「螺絲」位都植入針孔鏡頭，使人防不勝防。

澎湃新聞網報道指出，建議民眾入酒店，第一時間把窗簾拉上或入夜時關燈，檢查客房有沒有可疑之處，比如隱藏的攝像頭，可能會閃紅光。

防不勝防　當心住酒度變「主角」

最難察覺的就是酒店煙霧通報器上的隱藏攝像頭，煙霧通報器本身就會有光點，有的人可能沒注意過，而且位置較高，常人難以察覺，通常被發現的幾率是最低的。

第二難發現就是廁所風筒螺絲釘裡面的攝像頭，此前便有房客發現風筒支架中隱藏針孔，由於攝像頭體積小，隱密性好，安裝方便不容易被發現。

第三，客房的插頭座，電視遙控器、消防設備等位置要注意。其中，有「螺絲」或「鈕扣」飯店用品家具最難即時預防，尤其是不明顯的小洞孔都是要注意的地方。

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【知識庫：住酒店如何防遭偷拍】

有專家教路，入住酒店時可用以下三種的方法，留意房間是有否被安裝偷拍鏡頭：

一）搜索鏡頭：把燈全關，手機打開拍照，把每個可疑的地方掃一遍，手機照片顯示有紅光的地方，就可能有攝像頭。

二）關掉電源：由於針孔攝像機十分耗電，偷拍者可能會利用房間內電源。住客只要睡前關掉房間總電源，針孔攝像機就無法工作。

三）降低照明度：關掉房間內的燈，照明度降低，普通的無線針孔攝像機（帶微光和紅外的除外）就無法錄下清楚的畫面。

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責任編輯：鄧國強

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