印度5G試驗設備供應商名單 不見華為、中興

印度政府周二（4日）宣布，將展開為期半年的5G試驗，但供應商名單未見中國通訊設備商華為和中興通訊。

外電指出，印度未有禁止中國企業向營運商提供5G設備，但有官員曾透露，根據下月生效的採購規定，或禁止通訊商使用華為設備。

據印度表示，將允許公營及私營電訊商，與愛立信、諾基亞和三星的網絡子公司等設備製造商，展開5G試驗。名單中沒有華為和中興。華為拒絕置評；中興及印度通信部未有回應。

路透指出，為期6個月的5G試驗，旨在於不同環境下測試5G設備和技術，但印度沒有禁止中國企業向運營商提供5G設備。

6月被禁用先兆？

不過，兩名政府官員3月曾表示，根據將於6月生效的採購規定，印度政府可能會禁止電訊商使用華為製造的電信設備。

據印度電訊部門，6月15日之後，營運商只能從政府批准的「可信來源」購買某些類型的設備，政府也可能創建一份「禁止採購」黑名單。據稱，華為、中興可能會出現在這份黑名單上。

分析認為，中印邊境衝突令兩國脆弱的關係更加惡化，重新獲得信任將是一條漫長的道路。

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責任編輯：林佩怡

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