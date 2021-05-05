TikTok蟬聯4月份全球App下載榜冠軍

市場調查機構Sensor Tower指，TikTok為4月份全球下載量最高的應用程式，下載量達5,900萬次，其中巴西佔13%，內地版本「抖音」佔12%。



Facebook下載量5,300萬次排全球第二，而Instagram、WhatsApp及Messenger則分別排第三至第五位。

責任編輯：唐宇廉

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