TikTok蟬聯4月份全球App下載榜冠軍 經濟脈搏 16:59 2021/05/05 分享： 市場調查機構Sensor Tower指，TikTok為4月份全球下載量最高的應用程式，下載量達5,900萬次，其中巴西佔13%，內地版本「抖音」佔12%。 Facebook下載量5,300萬次排全球第二，而Instagram、WhatsApp及Messenger則分別排第三至第五位。 責任編輯：唐宇廉 緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁 相關文章 抖音告騰訊散播不實言論 索賠百萬 2018/05/17 抖音告騰訊散播不實言論 索賠百萬 【封殺TikTok】抖音TikTok 下載人次突破20億 一文看懂5大成功之道 2020/08/03 【封殺TikTok】抖音TikTok 下載人次突破20億 一文看懂5大成功之道 你可能感興趣 抖音告騰訊散播不實言論 索賠百萬 17:08 2018/05/17 抖音告騰訊散播不實言論 索賠百萬 【封殺TikTok】抖音TikTok 下載人次突破20億 一文看懂5大成功之道 21:09 2020/08/03 【封殺TikTok】抖音TikTok 下載人次突破20億 一文看懂5大成功之道 創新科技及應用 Facebook 抖音