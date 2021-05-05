  • 27°C
香港時間 : 2021506日 (四) 16:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

TikTok蟬聯4月份全球App下載榜冠軍

經濟脈搏 16:59 2021/05/05

分享：

市場調查機構Sensor Tower指，TikTok為4月份全球下載量最高的應用程式，下載量達5,900萬次，其中巴西佔13%，內地版本「抖音」佔12%。

Facebook下載量5,300萬次排全球第二，而Instagram、WhatsApp及Messenger則分別排第三至第五位。

責任編輯：唐宇廉

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

抖音告騰訊散播不實言論 索賠百萬
2018/05/17
抖音告騰訊散播不實言論 索賠百萬
【封殺TikTok】抖音TikTok 下載人次突破20億　一文看懂5大成功之道
2020/08/03
【封殺TikTok】抖音TikTok 下載人次突破20億　一文看懂5大成功之道

你可能感興趣

抖音告騰訊散播不實言論 索賠百萬
17:08 2018/05/17
抖音告騰訊散播不實言論 索賠百萬
【封殺TikTok】抖音TikTok 下載人次突破20億　一文看懂5大成功之道
21:09 2020/08/03
【封殺TikTok】抖音TikTok 下載人次突破20億　一文看懂5大成功之道
創新科技及應用 Facebook 抖音

上一篇文章

英國學者：印度成下一個中國的可能性是零

下一篇文章

美封殺反變中國芯片業「一生一次」機遇？日媒這樣說
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

台積電南京擴產 大陸科技分析師說：這扼殺本土芯片（第二版）
台積電南京擴產 大陸科技分析師說：這扼殺本土芯片（第二版）
中國與紐簽零關稅協議 澳洲被指賠了夫人又折兵
中國與紐簽零關稅協議 澳洲被指賠了夫人又折兵
中芯與台積電技術相距多少？里昂分析師這樣計算
中芯與台積電技術相距多少？里昂分析師這樣計算
反華情緒不敵需求 中國智能手機在印度市佔率創新高
反華情緒不敵需求 中國智能手機在印度市佔率創新高
張忠謀稱大陸芯片技術落後逾5年 她才是台積電真對手
張忠謀稱大陸芯片技術落後逾5年 她才是台積電真對手
中國爭「終極能源」突破 人造太陽將試1億度燃燒100秒（第二版）
中國爭「終極能源」突破 人造太陽將試1億度燃燒100秒（第二版）