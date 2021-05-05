美封殺反變中國芯片業「一生一次」機遇？日媒這樣說

中美關係持續低沉，美方對中國科技產業祭出一張又一張制裁令，這促使中方全面檢討供應鏈安全。日媒指，美方施壓下，中國產業界據傳已經形成默契，芯片（又叫晶片）廠商的生產設備，至少3成需向本土業者採購；因此，美國制裁令下，中國芯片設備商和材料業者，反遇上「千載難逢」的商機。

日經新聞周三（5日）報道，美國制裁當頭，中國當局把半導體供應鏈去美化，當成一如「國家緊急狀態（National emergency）」事件處理。以記憶體大廠長江存儲而言，該公司在北京的指引下，積極檢討供應鏈，要用本土業者或非美國業者取而代之。

業內默契：中國芯片廠生產設備 至少3成本土採購

據悉該公司找來800名全職員工，一天三班檢視製程，從生產設備、化學品，到設備裡的螺絲、螺帽等無所不包，此一行動已經進行兩年，至今尚未結束。

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報道形容，中國力推晶圓本土化生產，為當地的芯片商和芯片供應商創造了「一生一次（Opportunity of a lifetime）」的商機。除了政府撒錢補助半導體業之外，中國科技巨擘小米、Oppo、聯想等也幾乎肯定會向國內廠商下單。

中國芯片業高層表示，「雖然沒有白紙黑字的公開告示或是官方通知，但是業界所有人都有共識，如果要建新晶圓廠或擴增半導體產線，至少3成生產工具必須來自本土業者」。

事實上，中國芯片業者積極卡位，試圖爭取逐步取代美商在中國芯片業的地位。

中國芯片生產設備及材料廠 業積大爆發

國內晶圓廠積極下單，讓本土設備廠和材料廠的業績爆表。鋰離子注入機製造商凱世通高層表示，「我們不只2021年產能滿載，需要擴產...許多同業的產能也全滿」。

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中國芯片設備龍頭北方華創，2020年獲利破新高，年增73%之多。另外，儘管中微在2020年下半遭列美國黑名單，該公司的年度盈餘仍刷新歷史紀錄。

中方當局為了抗衡美國的科技封殺令，正以資助及補貼支持本土芯業發展。內企資訊商「企查查」資料顯示，2020年前9個月，超過1.3萬家內企登記為半導體商。光在9月份，半導體廠商的登記家數就增加30%。

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責任編輯：鄧國強

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