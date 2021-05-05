【中美角力】拜登政府據報擬修改中企在美上市禁令

美國總統拜登據報考慮修改特朗普時代的一項禁令，即禁止與解放軍有關連的中企在美國證券交易所上市。同時，國務卿布林肯否認中美正進行冷戰，他還表示支持「一中原則」。

據Politico報道，美國司法部律師Joseph Borson周一在法庭上表示，拜登政府正考慮修改特朗普時代制定的，旨在禁止與美國軍方有聯繫的中國公司進入美國證券交易所的規定。

兩間被列入黑名單的中資企業已提出上訴，其中一家已因美國國防部缺乏理據，證明他們涉及軍事聯繫而勝訴，另一家亦有可能於未來幾周內獲得豁免。

該名律師表示，裁決令華府陷入兩難，正考慮是否修改將中國企業標籤為具軍方背景的標準。

前任總統特朗普在任期結束之前通過禁令，劍指與解放軍有關聯的中企，進一步加劇中美緊張關係。在北京，外交部曾表示，美方一再泛化國家安全概念，濫用國家力量，打壓特定中國企業，嚴重違背美方一貫標榜的市場競爭原則和國際經貿規則。

另一方面，美卿布林肯近日受訪時否認中美正進行「新冷戰」的説法，指不會為中美等關係加上標籤，因為國與國之間的關係很複雜。中美雙方在多個領域都有明顯的共同利益，對抗、競爭與合作並存，並希望雙方通過對話減少誤會。在台海局勢升溫之際，他還強調，美國將一直支持「一個中國」政策。

白宮高官坎貝爾：若對台「戰略清晰」 會有重大缺點

習近平文章評今天世界大局：就是一個「亂」字

拜登好打得？美國「雙重圍堵」中俄意圖盡現

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解