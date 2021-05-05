中國駐加拿大使館 促這國際安全論壇取消頒獎給蔡英文

總部位於美國的非牟利組織哈利法克斯國際安全論壇（HFX），日前宣布台灣的蔡英文總統，獲得2020年度的麥凱恩公共服務領袖獎，表揚她反對大陸持續施壓的堅定立場。

中國駐加拿大使館發言人周三（5日）敦促，該論壇立即取消向蔡英文頒獎的錯誤決定，不要再向「台獨」勢力發出任何錯誤信號。

發言人稱，哈利法克斯國際安全論壇不顧中方嚴正立場，執意向蔡英文頒獎，嚴重違反一個中國原則，向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，中方對此表示堅決反對。

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發言人強調，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。「一個中國」原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識，也是中加關係的政治基礎。任何炮製「一中一台」、「兩個中國」的圖謀都將注定失敗，任何損害中國國家主權和領土完整的行徑都必將遭到痛擊。

中方敦促哈利法克斯國際安全論壇充分認清台灣問題的高度敏感性，切實恪守一個中國原則，立即取消向蔡英文頒獎的錯誤決定，慎重妥善處理台灣問題，不要再向「台獨」勢力發出任何錯誤信號。

此前有報道指，作為哈利法克斯國際安全論壇的主要資助者，加拿大杜魯多政府曾反對論壇頒獎給蔡英文，並以拒絕提供贊助資金施壓。消息曝光後，加拿大方面否認將撤銷贊助；加拿大眾議院數日後無異議通過提案，同意蔡英文是「麥凱恩獎」理想人選。總理杜魯多同日於全院質詢時明確表示，政府會持續贊助該論壇。

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責任編輯：林佩怡

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