Tesla在華首季收入激增　暗示擴建廠房

Tesla最近因捲入維權事件而備受關注，但無阻其在中國「賺大錢」。根據Tesla早前向美國證券交易委員會提交的文件，公司除了收入暴增和已還清上海超級廠房貨款，還暗示可能再度擴建廠房，應付未來發展需要。

文件顯示，Tesla今年首季收入高達103.89億（美元，下同），按年增74%，純利為4.38億，是公司連續七個季度錄得盈利。

中國或成Tesla最大市場

業績理想，主要受惠於中國市場表現。文件透露Tesla首季在華收入高達30.43億，佔公司收入比例達29.29%，較去年同期的9億激增238.1%。

若以首季收入規模推算，Tesla今年在華收入有望突破百億，進一步收窄與美國市場的差距，令中國有望取代美國，成為Tesla最大市場。

Tesla在華表現亮麗，財力更為充裕之下，有助公司提前償還與上海超級工廠支出相關的6.14億美元貸款。

值得留意的是，Tesla表示上海廠房生產的汽車有效緩解公司支付壓力，暗示或在當地擴充廠房。

根據Tesla的工廠規劃，未來只有位處加州的工廠和上海超級工廠生產Model 3，歐洲的柏林工廠只生產Model Y，意味上海廠房將承擔出口歐洲和亞太市場的重擔。

責任編輯：唐宇廉

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