英國學者：印度成下一個中國的可能性是零

印度新冠肺炎疫情被指失控,有從印度撤離的中國公民形容,當地防疫鬆散、人們似都看淡生死。著名英國學者馬丁.雅克(Martin Jacques)發文認爲,印度疫情已成災難,印度總理莫迪(Narendra Modi)要負全責。他在觀察疫情中指,印度要成爲下一個中國,可能性是零。

過去一直認為中國必然崛起、美國遏制無用的英國學者雅克,周一(3日)在Twitter發文指出,「印度的疫情危機是一場悲劇,最主要責任在莫迪身上,他沾沾自喜,無能傲慢。整個國家完全沒有做好(抗疫)準備。莫迪的表現比美國前總統特朗普(Donald Trump)和巴西總統博索納羅(Jair Bolsonaro)還差。(印度這波疫情)的長期後果是巨大的。印度成爲下一個中國的可能性爲零」。

India's pandemic crisis is a tragedy. Overwhelming responsibility lies with Modi. Complacent, incompetent, arrogant. Country totally unprepared. Modi's record worse than Trump and Bolsonaro. Long-term consequences huge. India's hopes of becoming the next China are zero.

印度變種病毒殺入中國 3入境者檢出但無病徵

中國工廠五一不放假 為印度趕製氧氣機(有片)

雅克接著讚揚被指抗疫有成的中國,「一年以前,西方因疫情對中國的指責攻擊是非常可恥的。實際上,中國表現得十分優秀。表現最差的(領導人)是:特朗普、博索納羅、英國首相約翰遜(Boris Johnson)和莫迪。中國出色地通過了一場對政府治理能力的大考驗,美國及其盟友則深陷困境」。

A year ago the West blamed China for Covid in a truly shameful onslaught. In fact China performed brilliantly. The worst performers: Trump, Bolsonaro, Johnson and Modi. In a huge test of governance China passed with flying colours, the US and its allies screwed up on a mega scale