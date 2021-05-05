▲ 英國學者：印度成下一個中國的可能性是零

印度新冠肺炎疫情被指失控，有從印度撤離的中國公民形容，當地防疫鬆散、人們似都看淡生死。著名英國學者馬丁．雅克（Martin Jacques）發文認爲，印度疫情已成災難，印度總理莫迪（Narendra Modi）要負全責。他在觀察疫情中指，印度要成爲下一個中國，可能性是零。

過去一直認為中國必然崛起、美國遏制無用的英國學者雅克，周一（3日）在Twitter發文指出，「印度的疫情危機是一場悲劇，最主要責任在莫迪身上，他沾沾自喜，無能傲慢。整個國家完全沒有做好（抗疫）準備。莫迪的表現比美國前總統特朗普（Donald Trump）和巴西總統博索納羅（Jair Bolsonaro）還差。（印度這波疫情）的長期後果是巨大的。印度成爲下一個中國的可能性爲零」。

India's pandemic crisis is a tragedy. Overwhelming responsibility lies with Modi. Complacent, incompetent, arrogant. Country totally unprepared. Modi's record worse than Trump and Bolsonaro. Long-term consequences huge. India's hopes of becoming the next China are zero.

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雅克接著讚揚被指抗疫有成的中國，「一年以前，西方因疫情對中國的指責攻擊是非常可恥的。實際上，中國表現得十分優秀。表現最差的（領導人）是：特朗普、博索納羅、英國首相約翰遜（Boris Johnson）和莫迪。中國出色地通過了一場對政府治理能力的大考驗，美國及其盟友則深陷困境」。

A year ago the West blamed China for Covid in a truly shameful onslaught. In fact China performed brilliantly. The worst performers: Trump, Bolsonaro, Johnson and Modi. In a huge test of governance China passed with flying colours, the US and its allies screwed up on a mega scale

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印度在周二（4日）成爲繼美國後，第二個累計確診病例超過2,000萬例的國家。印度政府網站公布的最新數據顯示，印度新冠肺炎累計確診病例超2,030萬例，累計死亡22.2萬例。

雅克預言中國必然崛起 美國遏制無用

雅克為知名的英國左派學者和記者，他2009年發表過《當中國統治世界-天朝的興起與西方主導的終結》一書。

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雅克早年先後於曼徹斯特大學和劍橋大學國王學院取得學士和博士學位，並曾經擔任組織「大不列顛共產黨」刊物《今日馬克思主義》的編輯，並現於《衛報》和《新政治家》設有專欄。他與妻子哈麗（Hari）在香港育有一子拉維（Ravi）。

雅克的觀點包括，中國崛起是一定會發生且已經發生，經濟起飛只是中國成為全維度強者中的一維，且只是前奏曲，其道德判斷標準、意識形態標準、人性解讀模式、甚至人類終極生活型態的道路等高階形而上方面，中國影響力將越來越大。美國一些人意圖阻止中國崛起，最終只顯「荒謬的」，因為本質上是無法阻止。

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責任編輯：鄧國強

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