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【五一黃金周】內地電影票房破16億創新高 《懸崖之上》逆襲

經濟脈搏 18:28 2021/05/05

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內地五一小長假電影票房表現亮眼，截至5日下午，五一檔總票房已經突破16億元（人民幣，下同），打破中國影史五一檔期票房、人次、場次三項影史最高紀錄，並持續刷新。

燈塔專業版數據顯示，截至5日下午，五一檔電影總票房已經達到16億，其中青春愛情片《你的婚禮》領跑，上映6天票房達6.27億；由張藝謀導演的諜戰片《懸崖之上》追趕勢頭強勁，已獲得兩個單日票房冠軍，上映6天票房達到5.27億。

另外，《秘密訪客》、《追虎擒龍》、《掃黑·決戰》3部影片也分別票房過億。

據統計，今年五一檔期，觀影總人次4034.22萬，電影放映總場次225.31萬，也刷新歷史記錄。

中國電影五一檔票房呈逐年上升趨勢，除去影院因疫情停擺的2020年，2019年五一檔全國票房為15.27億元，2018年為10.06億元，2017年為7.84億元。

今年共有13部新片瞄準五一檔，上映影片數量創歷史新高。據燈塔研究院和百度App聯合發布的「中國電影市場趨勢分析報告」顯示，預計今年五一檔5天票房不低於18億元。

責任編輯：蒯宇澄

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