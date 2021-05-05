解放軍094A潛艇艇徽暗藏密碼？導彈飛美國（多圖，有片）

▲ 解放軍094A潛艇艇徽暗藏密碼？導彈飛美國

解放軍「南海艦隊」近日接收3艘主戰艦，當中包括094A核動力潛艦「長征18號」，有媒體曝光其艇徽，圖像包括一枚朝著美國、北美洲飛去的洲際彈道導彈，此引起注目。值得注意是，094A據報能潛射名叫「巨浪3型（JL-3）」、能攜帶核武的洲際導彈，並稱有能力攻擊美國本土每一角落。

習近平在4月23日中國海軍建軍72周年當天， 出席在海南三亞舉行的南海艦隊3艘新型主戰艦艇的交接儀式，分別是094A核動力彈道導彈潛艦「長征18號」、055型導彈驅逐艦「大連號」，以及075型兩棲攻擊艦「海南號」。

長征18號094A型核動力潛艦，專家估計艇長約150米、寬約15米至16米，比其前一代的094潛艦巨大，並據信其能潛射巨浪-3洲際彈道導彈。這型號導彈的射程，可及至美國本土每一處，並可搭載核彈頭。

「長征18號」能潛射巨浪3型洲際導彈

報道指，這是中國潛艦攻擊力的一次大進步。094A的上一代094型潛艇，只能搭載巨浪-2型導彈，射程只能到美國的東北部。中國從1985年開始以「東風-31」為基礎的研發潛射彈道導彈，2001年進行首次潛艦試射，2012年到2015年間數度宣布巨浪-2型導彈試射成功。至於巨浪-3，據研判是在2018年11月底首次試射。

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值得注意是，中國官媒在介紹長征18號094A型戰略核潛時，同時曝光了該艇艇徽，圖像中，搭載的潛射彈道導彈似是直飛美國、北美洲去的。

而外媒引述美國核武力量重要負責人、「戰略司令部」（STRATCOM）司令理察（Charles Richard）海軍上將最近發出警告，美國「真的有可能（Real Possibility）」跟中、俄爆發核子戰爭，呼籲美國軍方和聯邦政府領導人重新設想阻嚇中國和俄羅斯等競爭對手的方法，包括正視爆發核戰的「現實可能性」。

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【知識庫：艦徽有何用、如何用】 艦徽（艇徽）是海軍艦艇的標誌，通常置於艦艇會議室或指揮室，其複製品可用於對外交往活動時的饋贈禮品，由艦艇主官贈送，並建立登記制度。艦艇退役後，艦徽應當移交新服役的同名艦使用，也可根據新艦實際情況重新設計。 小小的艦徽雖然未必起眼，但卻承載豐富的內容，主要有以下幾點： 1、艦艇名片。海軍作爲國際性軍種，對外交往中，相互交換艦徽已成爲海軍特有的禮儀，艦徽被視作見證彼此交往友誼的信物，其作用就好比兩位初次見面的人相互交換名片一樣。 2、文化符號。縱觀世界海軍，不同國家海軍在艦徽設計上，都體現著濃郁的地區或民族文化特色。這些文化特色，從艦徽的形狀、顔色、圖案等方面細節上得到體現。 3、精神象徵。艦徽的設計並無統一規定，制式有大有小，圖案也各不相同，但所有艦徽都有一個共同點——集中體現著這艘艦艇的職能使命、團隊精神等，是全體艦員的精神「圖騰」，是一種無形的鞭策與激勵。

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責任編輯：鄧國強

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