【五一黃金周】全國2.3億人出遊 有哪些消費新趨勢？

內地五一小長假收官，在新冠疫情及春節「就地過年」的遏抑下，民眾「補償式」出行，帶動消費反彈。總結相關數據，今年消費出行到底有多熱？其中又有哪些值得關注的消費變化？本文一次看清。

補償式出游 總計2.3億人次

據官方5日最新測算數據顯示，五一假期，全國國內旅遊出遊2.3億人次，按年增長119.7%，按可比口徑恢復至疫前同期的103.2%；實現國內旅遊收入1132.3億元（人民幣，下同），按年增長138.1%，按可比口徑恢復至疫前同期的77%。另數據顯示，全國鐵路、公路、水路、民航發送旅客總量亦顯著好於去年同期。

在「出行熱」驅動下，過去數日，中國各地景區景點、住宿、大交通等各類旅遊消費均實現大幅增長。據同程旅行5日最新發布的五一出行報告顯示，假期期間，大交通（含機票、火車票、車船票）服務人次按年上漲133%，酒店預訂間夜量按年上漲218%，平台景區門票預訂量按年增長441%。

同時，電影票房表現亮眼。燈塔專業版數據顯示，截至5日下午，五一檔電影總票房突破16億元，打破中國影史五一檔期票房、人次、場次3項影史最高紀錄。其中，《你的婚禮》 《懸崖之上》《秘密訪客》等影片成為五一期間熱門影片。

中國銀聯最新數據顯示，五一假期前4天（5月1日至4日），銀聯網絡交易金額達1.5萬億元，較去年同期增長5.3%，為歷年同期最高值。

「小鎮青年」成為消費新動力

支付寶平台五一報告顯示，五一期間，全國景區交易額按年上漲200%，酒店住宿等行業增長翻倍，甚至遠超2019年同期，強勢反彈。消費從城市滲透到鄉村，三線及以下城市人群出遊消費佔比近六成，撐起了節假經濟的半邊天。

「小鎮青年」花錢更注重消費品質和文化生活享受。數據顯示，他們對博物館、劇本殺、線下演出、密室、美容業等搜索量按年均大幅增長。其中演出搜索量上漲超22倍、博物館搜索量漲近18倍。

「00後」成出遊主力

飛豬數據顯示，「95後」、「00後」Z世代成為五一出遊主力，佔比43%。攜程平台顯示，「00後」人群在五一黃金周中表現亮眼，出遊佔比達21%，旅遊消費直追「80後」。

去哪兒大數據研究院院長蘭翔表示，從今年五一假期來看，20歲至25歲人群消費力已全面崛起。更加註重個性化、品質化的「95後」、「00後」，不僅目的地的選擇更加廣泛，旅遊的縱深也更加深入。可以預見，在未來的旅遊市場中，「95後」、「00後」在推動旅遊需求不斷增長的同時，也將推動整個旅遊業向多元化、個性化進一步發展。

田園鄉村遊熱度攀升

在高壓工作間隙，田園鄉村旅遊成為越來越成為職場人士選擇。飛豬數據顯示，五一期間鄉村遊相關搜索量較清明小長假增長超150%。農家美食銷量也隨之看漲。五一期間，飛豬平台上農家樂相關商品預訂量按年增長超260%。

戶外運動也受到追捧。飛豬數據顯示，衝浪、攀岩、徒步、滑翔傘、沙漠、露營、浮潛、潛水、跳傘、蹦極等戶外旅遊運動預訂量同比漲超200%，平均消費金額按年漲超3成。其中，去雨崩村徒步遙望聖山，去后海村衝浪品嚐海水，去火星基地探索「外太空」，是年輕人解鎖鄉村旅遊的新姿勢。

而從出行方式看，除了傳統的出行方式，相對私密、安全的自駕游已經成為民眾旅遊方式的主要選擇，「高鐵+自駕租車」成為新潮流。

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責任編輯：蒯宇澄

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