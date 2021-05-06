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G7外長聲明6點懟中國  直碰中國底線（全文連結）

國情動向 10:45 2021/05/06

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G7外長聲明6點懟中國  直碰中國底線

七大工業國集團（G7）外長當地時間5日在倫敦舉行會議後發布公報，其中6點談及中國，就貿易、網絡安全、人權等議題向中方開火，並罕有地提及台灣，聲稱「重視台灣海峽和平及穩定」。G7聲明部份內容觸及中國多次重申的底線，恐為中國與西方關係再添陰雲。

中方高層多次提到，香港及新疆等議題是中國內政，而台灣及南海等主權領土問題，是西方不能碰的中國底線。

G7外長會後公報逾1萬2400字全文見下一頁，區分為俄羅斯、烏克蘭、中國、白俄羅斯、印度太平洋地區（The Indo-Pacific）、北韓、東海與南海等項目，把「俄羅斯」放在首項，中國則列於第6項、並就6點指向中國。

台灣及南海等領土主權議題 是中國底線

公報給了「中國」項目6段篇幅。第一，聲明首先鼓勵身為世界強權，並在經濟與科技上有強大能力的中國，應該有建設性地參與國際體系。

第二是公報表示，若中國能對氣候變遷、生物多樣性損失、疫情後經濟重建等全球性挑戰有所行動，不僅符合G7 利益，相信也符合中方利益。期待有機會與中國合作，提升區域與全球和平、安全與繁榮。

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第三，公報報及人權議題，呼籲中國尊重人權與基本自由，並表示關切新疆與西藏情況，並表示支持聯合國人權事務高級專員辦事處對新疆展開獨立調查。

第四，公報談及香港及「一國兩制」議題。

G7外長會議合照。

第五，公報接著提及貿易與網絡，稱G7嚴正關切中國有損自由與公平經貿的行為，將合作改善全球經濟適應力（global economic resilience），以應對中國「武斷且脅迫性的經濟政策及行動（arbitrary, coercive economic policies and practices）」。

G7並鼓勵中國信守維護網絡和平的承諾，避免侵犯網絡知識產權。

新疆人權及香港議題 中方多次強調是內政

第六，公報在「中國」項目最後一段提及台灣，稱為強化國際組織合作，G7支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）論壇及世界衛生大會（WHA）。

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另外，G7外長會議公報在「東海與南海」項目中表示，G7嚴正關切東海與南海情勢，儘管在這些項目中，沒有點名中國，但稱「我們重視台灣海峽和平及穩定的重要性，鼓勵和平解決兩岸問題」。

公報並強調，。「我們重申，強烈反對可能升高緊張及破壞區域穩定的任何片面行動」。

英國「天空新聞網（Sky News）」報道，要注意的是，雖然G7在公報中對中國與俄羅斯措辭強烈，但未有提出具體行動。

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