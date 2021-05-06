中澳緊張升溫 戰略經濟對話活動無限期遭停

中澳外交和經貿關係持續劍拔弩張，發改委公布，即日起無限期暫停中澳戰略經濟對話機制下一切活動。

發改委官網周四（6日）公布，近期，澳聯邦政府某些人士基於冷戰思維和意識形態偏見，推出系列干擾破壞兩國正常交流合作的舉措。基於澳聯邦政府當前對中澳合作所持態度，國家發展改革委決定，自即日起，無限期暫停國家發展改革委與澳聯邦政府相關部門共同牽頭的中澳戰略經濟對話機制下一切活動。

據悉，中澳戰略經濟對話是中澳總理定期會晤下的重要機制，是鞏固中澳雙邊關係各項機制中的重要組成部分，雙方通過就兩國經濟和投資領域的重點開展戰略對話，加強經濟聯繫。在2017年的第三次中澳戰略經濟對話上，中澳雙方簽署《關於開展收入政策制定合作的諒解備忘錄》、《關於開展第三方市場合作的諒解備忘錄》，還宣布在中澳戰略經濟對話下設立競爭政策工作組。

值得注意是，近期中澳經貿關係緊張升溫，中方限制澳洲葡萄酒、牛肉等商品入華，澳洲方面還撤銷維多利亞州政府與北京簽署的「一帶一路」協議。中國駐澳大使成競業表示，當前中澳關係的困難局面，中方不願看到，亦不是由中方造成，強調中方從未挑起事端。

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責任編輯：尹航

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