▲ 英媒：民調指美國對世界民主威脅 大於中國俄羅斯

七國集團（G7）邀請印度、澳洲等國出席商討應對中國，顯出美國聯合民主體制國家孤立中國意圖。但英國傳媒報道，一項全球逾50國民意調查顯示，民眾認為美國對世界民主的威脅，要大於中國及俄羅斯。民調反映無論是美國還是G7，都難以擔起「民主」大旗。

英國《衛報》報道，總部位於丹麥哥本哈根非政府組織「民主聯盟基金會」（Alliance of Democracies），今年2至4月間在全球53國舉行民調，訪問了5萬人。結果顯示，整體有44%受訪者，認為美國對受訪者所屬國家的民主構成最大威脅。

相比之下，認為中國威脅最大的受訪者比率為38%，認為是俄羅斯的比率更只有28%。

認為美國是世界民主一大威脅的觀感，自去年以來顯著增強，淨比率由正6%增至正14%；德國人及中國人在這方面的感受尤其強烈，淨比率分別為正20%及正16%。

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民調顯示，新冠疫情下，民主體制國家民眾對政府信心下滑的幅度，要大於民主程度較低國家的民眾。

2020年春季民調指，兩類國家民眾對政府處理疫情的滿意度相同，都是70%；但到了今年，民主國家民眾滿意度降至只有51%，民主程度較低國家民眾滿意度則仍有65%。

民調亦反映，最多民眾認為經濟不比等是民主最大威脅，比率有64%；48%人認為科網巨企威脅民主。

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此外，各國民眾對甚麼是民主的看法也有所不同。整體而言，81%人贊成自己的國家需要有民主，只有51%人認為本國是民主國家。挪威、瑞士、瑞典人對本國民主最為自信，而中國亦有多達71%人認為中國擁有合適的民主，反觀俄羅斯人比率僅有33%。

不過《衛報》指出，由於民眾在2至4月間舉行，因此結果可能受到，美國前總統特朗普「美國優先」政策陰影的影響。

民調也稱，除了中國及俄羅斯人，其他受訪國家民眾普遍都很支持，美國新總統拜登計劃舉行「民主峰會」。

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責任編輯：連兆鋒