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默克爾對中歐投資協定釋信心：批准有困難但這是重要承諾（第二版）

國情動向 13:45 2021/05/06

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歐盟據報暫緩審批中歐投資協定，令協定前景變得不明朗。惟德國總理默克爾釋出信心，她說，協定雖然在批准過程中會遇到一些困難，但這是重要承諾，歐中雙方將因此互利互惠。

（文末新增默克爾談美歐關係）

據新華社報道，德國聯盟黨聯邦議院黨團周三（5日）舉行有關跨大西洋關係的視訊會議，默克爾在會上說，「中歐投資協定將給我們在市場准入方面更多的互惠待遇」，協定的一些條款將使歐中雙方的貿易向著雙方互利的方向發展。

默克爾說，中國的發展繁榮符合德國的利益。「無論是氣候變化、有關世界貿易組織的問題還是其他國際問題，缺少中國或與中國對抗，我們都將無法解決。中國承諾的氣候保護目標，包括力爭2030年前實現碳達峰和2060年前實現碳中和，都是鼓勵多邊主義的積極訊號。」

中歐雙方去年底共同宣布完成歷時7年的中歐投資協定談判。作為2020年下半年歐盟輪值主席國，德國及默克爾本人在歐盟內部發揮了重要的推動作用。然而，歐盟委員會執行副主席東布羅夫斯基斯說，由於歐盟與中國互相制裁後雙方外交關係惡化，歐盟委員會爭取批准該協議的行動實際上已暫停。

此前，中國外交部曾表示，中歐投資協定不是一方給予另一方的「恩賜」，是互利互惠的。

另一方面，默克爾在同一場合亦談及美國永遠都是歐洲最重要的伙伴。她表示，德國對於冷戰時期劃分不同陣營的做法不感興趣，不過美國是歐洲最重要的盟友，並會在應對中國和俄羅斯的競爭中，站在歐洲大陸一方，她亦支持歐盟與美國簽署雙邊貿易協定。

【中歐關係】歐盟暫緩批准中歐投資協定？歐方正式回應（第二版）

科興能否進軍歐盟27國？歐洲已啟動首步審批程序（第二版）

責任編輯：尹航

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