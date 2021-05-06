▲ 環時說中國火箭殘骸將跌入公海 「失控」是西方炒作

長征5號B遙二火箭運載中國太空站首個組件「天和核心艙」升空、成功進入預定軌道後，火箭碎片將返回太氣層。有西方媒體聲稱，殘骸恐失控，並墜入有人區域。環球時報發文否定這種說法，並引專家指碎片會落入國際海域，公眾不值得恐慌，並批評西方炒作。

長征5號B遙二運載火箭4月29日從海南島發射升空，把名為「天和」、設計給3位太空人當作生活場所的中國天宮太空站核心艙送上預計軌道，但火箭於完成任務後開始偏離，預估在未來幾天至幾周內重返大氣層墜回地表。

外媒稱長征5號B遙二火箭殘骸「翻滾」

惟外媒衛報（The Guardian）與SpaceNews等報道，長征5號B遙二核心節的高度自上周末下降近80公里，業餘地面觀測顯示它正在翻滾，且「不受控制，也不可能預測最終降落地點」。

人民日報社旗下《環球時報》英文版發出報道反駁「失控」之說，指火箭殘骸很可能會掉入國際海域，人們不必擔心。

Debris from China's Long March-5B Y2 carrier rocket, which sent the first section of China's space station into orbit, is very likely to fall in international waters and people needn't worry, Chinese space analysts told the Global Times on Wednesday.

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儘管目前還不清楚長征5號B遙二重返大氣層的確切位置，但環球時報直指，火箭「失控」、可能造成損害的報導是「西方媒體炒作」。

環時引述業界人士說法指出，現在的情況「不值得恐慌」，其中「航空知識（Aerospace Knowledge）」雜誌主編王亞男指，「大部分的碎片在重返大氣層時就會燃燒殆盡…只有非常小部分的碎片會落入地面，可能會落在遠離人類活動的區域或落入海中」。

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環時也引述航太評論員宋忠平說法報道，中國本身的太空監控網絡將密切關注火箭飛行路徑下方的地區，並採取措施避免行經的船隻遭受波及。

大部分碎片會在大氣層燃燒殆盡

他又說，長征5號B遙二火箭使用的環保燃料不會污染海洋。「總而言之，這是部分西方軍隊又陳腔濫調炒作所謂的『中國太空威脅』」。

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美國國防部表示，美國太空司令部（U.S. SpaceCommand）正在追蹤火箭方位，火箭重返大氣層的時間點預計將落在5月8日左右。

五角大廈表示，「所有碎片都可能會對太空飛行安全與太空領域構成威脅」，又說加州的第18太空控制中隊（18th Space Control Squadron）將自5月4日起對火箭方位提供每日最新資訊。

白宮表示，美國致力於解決太空碎片氾濫成災引發的各項風險，希望與國際社會合作，「提升領導力與負責的太空行為」。

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責任編輯：鄧國強

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