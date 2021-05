西方炒作「中國火箭殘骸失控墜落」 外交部一句話反駁（第二版）

長征5號B遙二火箭運載中國太空站首個組件「天和核心艙」升空、成功進入預定軌道後,火箭碎片將返回太氣層。有西方媒體聲稱,殘骸恐失控,並墜入有人區域。中國外交部發言人周五(7日)否定這一說法,強調「大部份太空飛行器會在反回大氣層時燃燒殆盡」。

長征5號B遙二運載火箭4月29日從海南島發射升空,把名為「天和」、設計給3位太空人當作生活場所的中國天宮太空站核心艙送上預計軌道,但火箭於完成任務後開始偏離,預估在未來幾天至幾周內重返大氣層墜回地表。

惟外媒衛報(The Guardian)與SpaceNews等報道,長征5號B遙二核心節的高度自上周末下降近80公里,業餘地面觀測顯示它正在翻滾,且「不受控制,也不可能預測最終降落地點」。

環球時報:火箭失控之說 是西方炒作

中國外交部發言人汪文斌當天在例行新聞發布會上答問表示,大多數太空飛行器在重新進入大氣層時都會燃燒殆盡,中國火箭落回地球時造成破壞的可能性不大。

對於中國預料火箭殘骸會落在哪裡的問題,汪文斌未予回答,並建議記者諮詢有關部門。彭博通訊社報道,國家航天局沒有回覆早些時候的相關提問。

人民日報社旗下《環球時報》英文版早前也發出報道反駁「失控」之說,指火箭殘骸很可能會掉入國際海域,人們不必擔心。

Debris from China's Long March-5B Y2 carrier rocket, which sent the first section of China's space station into orbit, is very likely to fall in international waters and people needn't worry, Chinese space analysts told the Global Times on Wednesday.