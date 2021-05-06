世衛：對科興、國藥新冠疫苗的安全數據信心低

▲ 世衛專家組質疑國藥、科興疫苗的部分數據可信度

世衛（WHO）正審視國藥、科興兩款中國新冠疫苗，預計在本周內決定是否批准堅急使用。專家組肯定兩款疫苗對18至59歲人士的效用，但質疑其數據可信度。其中，科興對60歲以上或併發症病人的安全性數據可信度低；國藥對該群體的保護效力數據可信度低，安全性數據的可信度更被指非常低。

國家衛健委此前強調， 中國 的安全性非常高， 實際使用的不良反應率甚至低於流感疫苗。 有效性方面，對預防降低住院率、重症率、死亡率有非常好效果。

WHO免疫戰略諮詢專家組指，兩款疫苗 在 18 至 59 歲 群體 中，有「中可信度」的數據證實其保護效力、「中可信度」保證其安全性。 針對60 歲以上群體，證明國藥和科興保護效力的數據分別為「低度可信」和「中度可信」，安全性數據分別為「 非常低可信度」 和「低可信度」；對 併發症病人 等群體，國藥疫苗保護效力及安全性的數據均「非常低可信度」，科興的相關數據則是「中可信度」和「低可信度」 。

報告指，科興欠缺了上述體群的嚴重副作用數據，而國藥在在重症保護率、保護持續時間、加強劑必要性、對變種病毒株保護率、懷孕安全性、老年及病人保護率、罕見不良反應監測等，仍有待進一步臨床試驗。國藥、科興及中國官方暫未回應專家組的說法。

此外，中國解放軍今日（6日）應巴基斯坦軍隊請求並經中央軍委批准，正式向巴基斯坦軍隊交付第二批新冠疫苗援助。

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美專家：對長者的安全數據必不可少

美國智庫外交關係委員會（CFR）專家黃嚴忠指出，該報告並非針對疫苗本身的安全和有效性，而是對現有數據的可靠程度作出評估，這不一定代表專家組認為疫苗對60歲以上群體不安全、不有效，而是現有數據不支持得出這樣的結論。他指出，三期實驗必須在國外，理論上應該到美國、印度、巴西等高發病率國家進行。但是中國與這些國家不太友好，該過程中受到一定政治因素影響。但長者是重點保護人群，大規模接種前，開誠佈公的安全數據必不可少。

目前， 國藥已獲至少45 個國家批准、接種 6500 萬劑；科興獲 32個 國家批准，全球供應 2.6 億劑。 智利、土耳其、巴西等國逾八成人口均接種中國疫苗。

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責任編輯：陳建錫

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