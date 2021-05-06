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世衛：科興、國藥新冠疫苗有效 但缺部分安全數據

社會熱點 12:21 2021/05/06

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世衛肯定中國疫苗有效

世衛（WHO）正審視國藥、科興兩款中國新冠疫苗，預計在本周內決定是否批准堅急使用。專家組肯定兩款疫苗對18至59歲人士的效用，但質疑其數據可信度。其中，科興對60歲以上或併發症病人的安全性數據信心低；國藥對該群體的保護效力數據信心低，安全性數據的信心非常低。

國家衛健委此前強調，中國疫苗安全性非常高，實際使用的不良反應率甚至低於流感疫苗。有效性方面，對預防降低住院率、重症率、死亡率有非常好效果。

WHO免疫戰略諮詢專家組指，國藥和科興疫苗的數據信心，1859群體中，保護效力及安全性均達到中等。針對60歲以上群體，兩者保護效力分別為低和中等；安全性為非常低和低，該情況對於併發症病人等群體更加嚴重。報告指，科興欠缺了上述體群的嚴重副作用數據，而國藥在在重症保護率、保護持續時間、對變種病毒株保護率、懷孕安全性、老年及病人保護率、罕見不良反應監測等有待進一步試驗。國藥、科興及中國官方暫未回應專家組的說法。

此外，中國解放軍今日（6日）應巴基斯坦軍隊請求並經中央軍委批准，正式向巴基斯坦軍隊交付第二批新冠疫苗援助。

外媒：美斯會打中國科興疫苗 代表阿根廷出戰美洲盃

SNH48親為接種者蓋印 上海偶像力量谷打新冠疫苗

美專家：對長者的安全數據必不可少

美國智庫外交關係委員會（CFR）專家黃嚴忠指出，該報告並非針對疫苗本身的安全和有效性，而是對現有數據的可靠程度作出評估，這不一定代表專家組認為疫苗對60歲以上群體不安全、不有效，而是現有數據不支持得出這樣的結論。他指出，三期實驗必須在國外，理論上應該到美國、印度、巴西等高發病率國家進行。但是中國與這些國家不太友好，該過程中受到一定政治因素影響。但長者是重點保護人群，大規模接種前，開誠佈公的安全數據必不可少。

目前，國藥已獲至少45個國家批准、接種6500萬劑；科興獲32個國家批准，全球供應2.6億劑。智利、土耳其、巴西等國逾八成人口均接種中國疫苗。

菲總統拍片接種中國疫苗 杜特爾特打完說這話（有片）（第二版）

【新冠疫苗】與中國合作 阿根廷將生產國藥疫苗

世衛料最快本周得出 中國疫苗最終評估結果

責任編輯：陳建錫

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疫情 傳染病 治療 副作用 外交 地緣政治 政治 科興 疫苗 智利

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