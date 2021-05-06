沙塵暴再猛撲北京  衛星看是這樣的（有片，多圖）

▲ 沙塵暴再猛撲北京，衛星看是這樣的（衛星圖為最新，街道照為檔案圖片）

沙塵暴新一波直撲華北地區，首都北京將現黃沙遍天狀況，中央氣象台周四（6日）上午6時繼續發布沙塵暴藍色預警。而台灣氣象局也關注這波沙塵暴南下趨勢，局長鄭明並展示衛星圖，可見其影響範圍廣濶。

鄭明典在facebook貼出真實色影像衛星雲圖說，「沙塵暴又發生了，灰棕色、霧霧的影像就是沙塵暴，引起這波沙塵暴的低壓就在上方，很明顯！沙塵暴的要件，乾燥地表和強風，今年的確不一樣！」

事實上，中央氣象台周四清晨6時繼續發布沙塵暴藍色預警；而受沙塵過程影響，國內西北、華北地區將出現區域性可吸入顆粒物（PM10）重度及以上污染。

沙塵暴令中國北方17省「變火星」 防護林為何沒用？

沙塵暴何以擋不住？ 甘肅敦煌防護林遭「剃光頭」

國家環境監測總站監測顯示，6日6時，呼和浩特、包頭、鄂爾多斯、石嘴山市、和田地區等地空氣質量出現嚴重污染，空氣質量指數均達到500。

北京受影響 呼和浩特嚴重空氣污染

在空氣檢測中，空氣質量指數設置的最高數值為500，超過500的即為爆表。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

根據專家分析，此次沙塵源自兩個區域：

其一為中國內蒙古西部及甘肅西部一帶，起沙時間為5日白天，並將自西向東影響中國西北地區，5日夜間至6日白天將進一步影響中國甘肅、寧夏及陝西地區。

其二為蒙古國南部與中國內蒙古交接的廣大地區，起沙時間為5日傍晚至6日白天，由於陣風風速較強，起沙量預計較大，預計於6日影響中國內蒙古中部、山西、京津冀、河南、山東等地區，並於7日開始影響蘇皖魯豫及長三角北部。

預報認為，其中，源自蒙古國的沙塵傳輸路徑前部有區域性降水過程，因此華北區域北部受沙塵過程影響程度較中南部偏弱，預計區域仍將自西向東出現短時重度及以上污染。

6/5內蒙部份地區已出現沙塵暴

韓媒稱中國沙塵暴來襲 趙立堅：沙塵源自境外 中國只是途經站

北京被10年最強沙塵暴突襲 「一覺醒來去了火星」（組圖，有片）

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解