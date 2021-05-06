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對標SpaceX星鏈？ 新成立的中國衛星網絡集團瞄準這些領域（組圖）

國情動向 14:01 2021/05/06

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中美太空科技競爭白熱化下，國資委近日宣布成立中國衛星網絡集團，主攻衛星互聯網設計、發射、軟件開發及國際合作。內媒指，衛星互聯網可實現高覆蓋、低時延、低成本的互聯服務，馬斯克的Space X在該領域領先全球，北京擬憑藉較強的產業基礎及制度優勢，快速構建更強大的中國衛星互聯網。

綜合內媒報道，中國衛星網絡集團註冊資本100億元人民幣，由國資委100%控股。經營範圍包括，衛星互聯網的論證設計、研究試驗、工程設計、工程建設、工程服務、運行控制、運營管理、系統軟硬件和系統衍生產品的標準制定、檢測鑑定、發射、技術轉讓，並涉獵國際工程設計、工程承包、貨物及技術進出口等。此外，其業務還涵蓋通信、廣播、導航、雲計算、大數據、物聯網。該集團在中央企業名錄中的序號為26，在現有10家航空屬性央企中排行第5。

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全球目前仍有近50%的人口未接入寬頻網絡，低軌衛星星座能實現全球互聯網覆蓋，隨著衛星製造、發射成本的降低，愈來愈多企業開始進軍衛星互聯網市場，最具代表性的是英國衛星通信公司OneWeb、Space X的星鏈StarLink，以及亞馬遜的Project Kuiper星座計劃。從戰略意義上來看，考慮到低軌衛星軌道的先佔先得，一旦在整個全球搶佔卡位中錯失機遇，後續將面臨無軌道可用的風險，中國加快衛星互聯網的建設已刻不容緩。

報道指，中國歷經了4代衛星、50年的研發經驗，已成為全球少數可獨立設計、研製大容量通信衛星的國家之一，在各個關鍵技術環節均具備較強的產業基礎。不過從目前國內衛星互聯網的發展來看，相關企業雖然不少，但各自為戰，規劃的衛星星座中的衛星數量，也遠低於Space X的規模。業界認為，本次由國資委組建和統籌下，中國衛星通信發展有望進入快車道，通過制度優勢構建自家的衛星互聯網，以便應對未來的國際競爭。

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責任編輯：陳建錫

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