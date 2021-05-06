內地年輕人消費排行榜山爐　他們最想花錢在哪兒？

現代社會中，最捨得花錢的也許要算年輕人了，很多商家都想知道他們的消費意向，以便制定銷售策略。最近，央視財經新媒體聯合《中國美好生活大調查》發佈中國青年消費大數據，顯示在2021年的消費預期中，旅遊、保健養生和教育培訓，位列18至25歲年輕人消費榜頭三位。

調查發現，Z世代是旅遊消費的主力軍，超過三分之一「95後」表示想出門看世界，當中最願意花錢旅遊的是哈爾濱年輕人。其他年齡層的旅遊熱情也差不多，估計被壓抑了一年的旅遊需求可能在今年大爆發。

那麼，年輕人最想到哪些地方旅遊？調查分析了支付寶線上平台的資料，發現南方城市佔了頭五名，依次為成都、重慶、上海、杭州和廈門。

旅遊、保健養生、教育培訓排首三位

消費榜上排第二的是保健養生。年輕人預計增加消費的比例，較2020年增加7.5個百份點（2020年實際消費25.75%。2021年預計消費33.27%)。

調查顯示，最願意在保健養生上「使錢」的是濟南年輕人。值得留意的是，在所有18至25歲受訪者中，男女取態有所不同：男青年傾向通過購買綠色食品、打疫苗等來保護健康，女青年則會通過加強健身運動、定期身體檢查，以及合理飲食/規律生活的方式來保持健康。

消費榜上排第三的是教育培訓。他們並非只求玩樂，而且也重視學習，尤其重視學歷提升，其次是職業技能，願意在這兩方面花錢。在一眾城市中，最捨得在教育培訓上花錢的為太原年輕人。

責任編輯：唐宇廉

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁