環時評G7：倘迫中俄聯合殊死搏鬥 是西方噩夢（組圖）

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胡錫進指美是紙老虎 反駁美媒稱「中國是紙龍」
七大工業國集團（G7)）外長會議結束發表聯合聲明，針對中國作出強硬表述，並觸及台灣、南海等中國視為「碰不得」底線的議題。環球時報隨後發表社評，指G7外長會渲染中國挑戰，強調西方如強化針對中俄，會迫使中俄聯合起來殊死搏鬥、中俄並會殺一儆百。
環球時報周四（6日）社評指，G7外長會的主題其實是應對「中國和俄羅斯的挑戰」。
環時在文中指責，拜登團隊在說一套做一套，煽動美國社會和西方世界對中國的敵視不遺餘力，在新疆、香港等圍攻中國比特朗普政府有過之而無不及，但休想取得成功；並警告，華盛頓渲染中國挑戰，結夥對抗是戰略玩火。
環時指，華盛頓在不斷鼓動盟友聯合起來對付中俄，「西方越強化他們針對中俄對抗性的盟友關係，越會進一步促使中俄聯手應對」；一旦迫使中俄聯合起來與其殊死搏鬥，那一定是它的噩夢。
環時社評：中俄會殺一儆百
社評並警告，各國配合美國結夥對抗，朝著中俄以卵擊石，將成為中俄殺一儆百的目標。
G7外長當地時間5日在倫敦舉行會議後發布公報，其中6點談及中國，就貿易、網絡安全、人權等議題向中方開火，並罕有地提及台灣，聲稱「重視台灣海峽和平及穩定」。G7聲明部份內容被指觸及中國多次重申的底線，重點如下：
拜登上台100天 官員自讚聯合盟友應付中國「初見效」（第二版）
責任編輯：鄧國強
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