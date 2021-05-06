▲ 胡錫進指美是紙老虎 反駁美媒稱「中國是紙龍」

美國《大西洋月刊（The Atlantic）》日前發表「中國只是一隻紙龍」一文，宣稱中國只會「山寨」。環球時報總編輯胡錫進5日發文表示，究竟美國是紙老虎，還是中國是紙龍，要看中美實力比較；如果美國要來主宰台海或者南海，那麼美方一定是紙老虎。

環球網報道，近年來，美國政府及媒體一直不斷宣揚一種對於中國的恐慌情緒；但美國「大西洋月刊」的一名資深媒體人大衛·弗拉姆（David Frum）卻並不認同美國政府和媒體不斷渲染的說法、即中國馬上就要超越美國的做法。

大衛·弗拉姆日前發表題為「紙龍（Paper Dragon）」的文章，稱中國是「紙龍」，所謂的中國即將在經濟、軍事和科技上超越美國的說法，是被嚴重誇大了。

胡：美在台海南海一定是紙老虎

弗拉姆稱，雖然中國的經濟體量勢必會超過美國，但GDP世界第一並不等於成為超級大國，「中國在1830年時還曾GDP世界第一呢」。他認為，中國不過是條「紙龍」，一個只會「山寨」別人的國家，肯定無法超過美國這麼一個創新的國家。

胡錫進列西方體制「七宗罪」：美國為首下愈發野蠻

胡錫進警告把美國打成落水狗 促勿台海生事

胡錫進5日發文表示，「美媒竟然好意思山寨中國人獨創的標籤，來哄美國公眾。其實中國的確不可怕，真龍也好紙龍也罷，我們首先是和平之龍。中國14億人口，美國3億多，中國在經濟總量等一些方面超過美國，難道是不應該的嗎？」

胡錫進強調，至於究竟美國是紙老虎，還是中國是紙龍，要看中美的較量在什麼地方發生，因為什麼發生。如果中國要去東太平洋甚至大西洋挑戰美國的利益，那麼我們一定是紙龍。但如果美國要來主宰台海或者南海，遏制中國的發展，那麼它一定是紙老虎。他們如若不信，歷史一定會給他們補上這一課。

胡錫進：歐盟離不開中國 「象徵性制裁」刷存在感

胡錫進批加拿大「刷新無恥定義」 回應58國聲明

鄭爽77天片酬1.6億當局調查 胡錫進說中國娛樂圈畸形高薪（第二版）

胡錫進呼籲停止追擊Tesla 「我們目的不是讓它滾」

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解