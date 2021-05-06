▲ 中國經濟失人口紅利？日媒：機械人使GDP輕易翻倍

中國人口議題近期再起熱議。中國生育率低、人口老齡化問題日益突出，令人擔心中國經濟會失去人口紅利，使增長無以為繼。不過，日本傳媒認為，中國在機械人與自動化生產帶動下，經濟前景未必如一些分析般暗淡。「機械人會令中國GDP在2035年翻倍看着輕而易舉。」

《日經亞洲評論》文章提及，日本車廠1990年代到中國投資時，中國同行都希望獲得最先進的機械人，令日本人大惑不解。日本人當時認為，低成本勞動力正是中國的優勢，只有日本人口老齡化才需要自動化生產。「今天，中國情況就很像當年的日本。」

中國2035年遠景目標提出，人均國內生產總值（GDP）屆時要達到中等發達國家水平。這意味着，中國人均GDP要由現時的1萬美元出頭水平，翻倍至2萬美元。

問題是，中國出生率早於1987年已經到達頂峰，勞動人口亦已於2013年見頂；中國還需要環保轉型，更不像日本人口富起來後才開始變老，令人更加關注中國經濟增長未來走向。

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但文章稱，這樣就說中國好運結束的話是言之尚早，因為中國人口老化的時刻，正是機械人性能和經濟效益俱大幅提升之時，這可能足以改變未來經濟動態，令中國不一定會重蹈日本及南韓覆轍，製造業因為勞動成本上升和勞動人口下降而被掏空。

Bernstein Research分析預期，中國機械人需求會在2024年達到每年35萬台，相當於全球其他國家市場總和。「世界最大製造業國家會是最大的機械人終端市場，規模會數倍於其他任何國家。」

文章表示，新科技會改變鋼鐵業等，中國舊經濟核心的形態，而且自動化還不只會用於生產高端電子元件、硬件、火車和電訊設備等傳統產品，更會在中國綠色轉型中扮演顯著角色。中國在生產太陽能板等方面已享有巨大優勢，佔全球產出80%，中國在風力發電機方面也是如此。

再者，文章續指，生產力持久的關鍵並非只在於使用機械人，還在於這能優化人手和機器分工合作的方式。中國有接近3億由農村到城市打工的農民工，當中70%人只有初中程度教育，透過提升他們的技能，這種組合會更加威力強大。

隨住不少原本非自動化生產的產業都在使用機械人，Bernstein Research分析師形容，他們有信心中國需求會持續大幅增長。

文章最後稱：「中國2035年GDP翻倍，意味每年平均要增長4.7%，對不少自信的中國民眾而言，這數字似乎太保守了。他們很可能是對的。」

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責任編輯：連兆鋒