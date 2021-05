杜特爾特就接種未獲批的國藥疫苗道歉 要求北京改捐科興

▲ 杜特爾特在電視直播下接種首劑國藥疫苗。資料圖片

76歲的菲律賓總統杜特爾特3日直播接種國藥新冠疫苗後,因該款疫苗在當地仍未獲批准使用,被國內輿論質疑享有特權、違反法例。BBC報道,杜特爾特已就事件道歉,要求中國回收該批捐贈的國藥疫苗,並促請後者以後只捐贈科興疫苗。他又呼籲國民不要仿傚,因為那樣做很危險,且可能損害健康。

杜特爾特表示,他是在醫生建議下決定接種國藥疫苗,因此獲酌情處理,並不算違法。他接受批評,同意使用未經批准的疫苗存在危險,並指國藥疫苗可能存在許多副作用。他呼籲國內民眾不要跟隨他的腳步,讓他成為該疫苗的唯一接種者(Just let me be the sole person to receive it)。

報道指,菲律賓目前累計106萬新冠肺炎病例,死亡病例逾1.75萬宗,是印尼之外後疫情最嚴重的東南亞國家。但早兩個月的一項民調,約六成菲律賓基於安全理由,不願意接種疫苗。 菲律賓已與科興簽訂2500萬劑疫苗的供應合同,3月底起陸續交貨,目前350萬劑已運抵當地,其中100萬劑屬於無償捐贈。

