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杜特爾特就接種未獲批的國藥疫苗道歉 要求北京改捐科興

國情動向 15:48 2021/05/06

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杜特爾特在電視直播下接種首劑國藥疫苗。資料圖片

76歲的菲律賓總統杜特爾特3日直播接種國藥新冠疫苗後，因該款疫苗在當地仍未獲批准使用，被國內輿論質疑享有特權、違反法例。BBC報道，杜特爾特已就事件道歉，要求中國回收該批捐贈的國藥疫苗，並促請後者以後只捐贈科興疫苗。他又呼籲國民不要仿傚，因為那樣做很危險，且可能損害健康。

杜特爾特在電視直播下接種首劑國藥疫苗

杜特爾特表示，他是在醫生建議下決定接種國藥疫苗，因此獲酌情處理，並不算違法。他接受批評，同意使用未經批准的疫苗存在危險，並指國藥疫苗可能存在許多副作用。他呼籲國內民眾不要跟隨他的腳步，讓他成為該疫苗的唯一接種者（Just let me be the sole person to receive it）。

報道指，菲律賓目前累計106萬新冠肺炎病例，死亡病例逾1.75萬宗，是印尼之外後疫情最嚴重的東南亞國家。但早兩個月的一項民調，約六成菲律賓基於安全理由，不願意接種疫苗。菲律賓已與科興簽訂2500萬劑疫苗的供應合同，3月底起陸續交貨，目前350萬劑已運抵當地，其中100萬劑屬於無償捐贈。

世衛：對科興、國藥新冠疫苗的安全數據信心低

菲總統拍片接種中國疫苗 杜特爾特打完說這話（有片）（第二版）

責任編輯：陳建錫

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