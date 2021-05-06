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【五一黃金周】國家郵政局：全國攬投快遞包裹近26億件

經濟脈搏 16:24 2021/05/06

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新華社報道，國家郵政局監測數據顯示，五一假期（5月1日至5日）期間，全國郵政快遞業攬投快遞包裹量近26億件，當中攬收快遞包裹13.4億件，按年增22.95%，與2019年同期相比更是激長97.13%；投遞快遞包裹12.5億件，按年增22.28%，與2019年同期相比增長91.77%。

報道指，今年以來，郵政快遞業保持高位增長態勢，首季郵政快遞業四項主要經濟指標按年增幅，以及與2019年同期相比均超過35%。

值得一提的是，今年五一期間，農產品網路銷售保持快速增長態勢。去年郵政快遞業啟動「快遞進村」工程以來，農村服務能力明顯增強，幫助農村居民開啟便利新生活。

【五一黃金周】全國2.3億人出遊 有哪些消費新趨勢？

【五一黃金周】內地電影票房破16億創新高 《懸崖之上》逆襲

數據顯示，5月1日至5日，全國農村地區攬收快遞包裹多達2.2億件，投遞快遞包裹3.6億件，按年增長均達30%，超過城市地區按年增速10個百分點。

報道又指，郵政快遞企業亦按照郵政管理部門統一部署，統籌做好疫情防控、安全生產和寄遞服務保障工作，滿足人民在節日期間對寄遞服務的需求。嚴格落實寄遞安全三項制度，突出抓好快遞員合法權益保障和快遞企業基層網點穩定工作，加強轉運中心、幹線車輛、末端網點的安全管理，全行業未發生重特大安全生產事故。

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責任編輯：唐宇廉

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