▲ 中國願與美一道放棄疫苗專利？外交部這樣回應

美國拜登政府明確表態，支持放棄新冠疫苗的專利保護，以讓助各國自行增產疫苗、加速終結疫情，世衛（WHO）總幹事譚德塞對此稱許。而周四的中國外交部例行記者會上，中方被問及是否也會考慮放棄對疫苗的知識產權保護？

中國外交部發言人汪文斌回應時表示，「中方支持關注疫苗的可及性問題。中方期待各方在世貿組織（World Trade Organization，WTO）的框架下積極進行建設性討論，爭取達成有效和平衡的結果」。

他強調，「中方願為促進疫苗在發展中國家的可及性和可負擔性做出自己的貢獻」。

京：中方期待在世貿框架下討論

美國貿易代表戴琦（Katherine Tai）當地時間5日發表支持放棄專利聲明，指「美國政府強烈相信知識產權保護，但為了終結疫情，（政府）支持放棄對新冠疫苗的保護」。

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據稱，美國將透過世界貿易組織（WTO）協商推動此事，不過需要時間處理。

戴琦在聲明說，「政府的目標是，盡快釋出最多安全有效的疫苗給最多民眾」，「在確保美國疫苗供應安全無虞的基礎上，政府將持續加大力度與私部門及所有可能的夥伴合作，擴大疫苗產量與配送，包括增產疫苗所需的原料」。

美國支持放棄疫苗專利只是第一步，還需WTO全體及藥廠的支持。

而世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）上月呼籲取消對新冠疫苗的專利保護，遭到美歐各國與藥廠反對。

汪文斌借機批G7囤積疫苗

如今美國站出來呼應WHO，譚德塞在推特稱其為「對抗新冠疫苗戰役的重要時刻」，這是美國應對全球公共衛生挑戰，所展現的強大領導風範實例。

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新冠肺炎持續一年多的時間，按照估計，全球所需要疫苗數量超過100億劑，但全球疫苗面臨供需嚴重不平衡的現狀。已開發國家囤積了大量的疫苗，而開發中國家並沒有優先獲得疫苗的權利。

如此，全球接種也非常不平均，如美國，拜登上台不到百日，美國（總人口3.3億）接種已經超過2億劑，但有著超過13億人口的非洲接收到的疫苗劑量離1億甚遠。

事實上，作為中國外交部發言人的汪文斌在周四的記者會上，談G7外長聲明時，也借機批評西方；稱G7中包括疫情最嚴重和醫療技術最先進的國家，理應聚焦國際抗疫合作，促進疫苗公平分配，而不是只自己囤積疫苗，對幫助其他國家只做些不疼不癢的表態。

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責任編輯：鄧國強

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