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國藥全球最大疫苗廠建築70天平頂 稱展抗疫中國速度

經濟脈搏 19:01 2021/05/06

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國藥全球最大疫苗廠建築70天平頂 稱展抗疫中國速度

號稱全球最大疫苗廠房，國藥集團中國生物北京生物製品研究所108號樓周四（6日）灌漿平頂，建築期僅用了70天；待內部結構、機械設備配置完成，生產車間投入使用後，中國生物的新冠疫苗年產能將達30億劑。

隨著最後一罐混凝土在周四澆築完畢，國葯集團中國生物北京生物製品研究所108號樓建設項目（新冠疫苗車間三期工程），歷經70天的建設，實現了主體鋼結構順利封頂。

官方公布，項目建成並投入使用後，中國生物的新冠疫苗年產能將達30億劑。

中國生物新冠疫苗 年產能將達30億劑

中國生物董事長楊曉明在致辭中表示，這一項目在全世界面前，展現了凝聚抗疫之力的「中國速度」。

中國願與美一道放棄疫苗專利？外交部這樣回應

SNH48親為接種者蓋印 上海偶像力量谷打新冠疫苗

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據報，主體鋼結構的竣工封頂，只是完成了全部工程的重要部分，離項目的最終完成還有一段距離。

負責項目工程的中國電子系統工程第四建設有限公司（中電四）董事長萬銅良表示，建設期中，中電四確保500多名工人24小時晝夜開工，快速完成了工程。

北京生物製品研究所所長王輝形容，中國生物北京生物製品研究所108號樓作爲全球最大疫苗生產車間，同時也是全球最大高等級生物安全防護車間。

外媒：美斯會打中國科興疫苗 代表阿根廷出戰美洲盃

上海美國商會稱獲官方通知 內地最快6月批准BioNTech疫苗

責任編輯：鄧國強

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