國藥全球最大疫苗廠建築70天平頂 稱展抗疫中國速度

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【印度疫情】中國航班停飛印度 全球藥物供應鏈或遭打亂
號稱全球最大疫苗廠房，國藥集團中國生物北京生物製品研究所108號樓周四（6日）灌漿平頂，建築期僅用了70天；待內部結構、機械設備配置完成，生產車間投入使用後，中國生物的新冠疫苗年產能將達30億劑。
隨著最後一罐混凝土在周四澆築完畢，國葯集團中國生物北京生物製品研究所108號樓建設項目（新冠疫苗車間三期工程），歷經70天的建設，實現了主體鋼結構順利封頂。
官方公布，項目建成並投入使用後，中國生物的新冠疫苗年產能將達30億劑。
中國生物新冠疫苗 年產能將達30億劑
中國生物董事長楊曉明在致辭中表示，這一項目在全世界面前，展現了凝聚抗疫之力的「中國速度」。
據報，主體鋼結構的竣工封頂，只是完成了全部工程的重要部分，離項目的最終完成還有一段距離。
負責項目工程的中國電子系統工程第四建設有限公司（中電四）董事長萬銅良表示，建設期中，中電四確保500多名工人24小時晝夜開工，快速完成了工程。
北京生物製品研究所所長王輝形容，中國生物北京生物製品研究所108號樓作爲全球最大疫苗生產車間，同時也是全球最大高等級生物安全防護車間。
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責任編輯：鄧國強
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