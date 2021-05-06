【印度疫情】中國航班停飛印度　全球藥物供應鏈或遭打亂

印度疫情持續惡化，觸發多國限制來自當地的航班。印度製藥商協會（Indian Drug Manufacturers' Association）警告，部份中國貨運航班停運，或會打亂全球藥品供應鏈，包括影響非常依賴印度藥品供應的美國。

彭博通訊社報道，四川航空4月26日起暫停未來15天飛往印度的貨運航班。印度製藥商協會主席Mahesh Doshi指出，中國供應印度製藥商六至七成原材料，以及供應輸往全球各地的成藥原材料。他表示，倘若航班持續暫停，整個供應鏈或會出現連鎖效應，可能導致印度國內藥物短缺，並且嚴重影響出口。

中國供應印度製藥商 六至七成原材料

報道又指，藥廠通常會對藥品生產地三緘其口，但協助藥界保持品質控制的「美國藥典」（U.S. Pharmacopeia）已啟動一個盡可能查明生產地的項目。據其發言人所指，「藥品供應地圖」（Medicine Supply Map）已確認77%非專利藥物生產地，當中有62種只在印度生產，包括數款抗菌藥和抗病毒藥。

另外，根據美國食品及藥物管理局（FDA）數據，美國批准的申請中，有31%的原料藥生產地是印度。

報道又指，印度疫情暫時仍未觸發藥品短缺的報告，但衛生專家已為這個情況作出準備。事實上，去年中國部份地區實施封城時，美國鎮靜劑、空氣過濾器、抗抑鬱藥都出現短缺。

責任編輯：唐宇廉

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道