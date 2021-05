拜登稱別讓中國搶飯碗 今年6000億美元買美貨

中美競爭白熱化之下,美國總統拜登當地時間周四(6日)表示,中國透過大量投資和研發,吃掉了美國的午餐(含搶飯碗之意)。他重申,已通過他提出的方案,對美國本土進行大量投資,並預計今年將花費約6000億美元、折合4.66萬億港元購買美國貨。

拜登周四前往路易斯安那州推廣「美國就業方案(American Jobs PLan)」。他在查爾斯湖(Lake Charles)的考卡希爾河大橋(Calcasieu River Bridge)前發表演說,說在美國有成千上百項這樣的橋樑,急需重新整建,然後藉此說明,美國過去幾年疏於投資、基建水平滯後,結果讓中國迎頭趕上。

拜登接著又說,「我們(美國)曾經在本國投資大約2.4%的(GDP)在研發上面,而那讓我們成爲了引領世界的國家,並更新了研發。但我們現在僅投資0.7%」。

拜登形容,「中國人正在吃午餐。他們在經濟上吃我們的午餐。他們在研究上投入了數千億美元......如果繼續發展,他們將擁有全球電動汽車市場」。

......the Chinese are eating our lunch. They’re eating our lunch economically. They’re investing hundreds of billions of dollars in research.

If it keeps going the way, they’re going to own the electric car market in the world......