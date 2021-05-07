▲ 拜登稱別讓中國搶飯碗 今年6000億美元買美貨

中美競爭白熱化之下，美國總統拜登當地時間周四（6日）表示，中國透過大量投資和研發，吃掉了美國的午餐（含搶飯碗之意）。他重申，已通過他提出的方案，對美國本土進行大量投資，並預計今年將花費約6000億美元、折合4.66萬億港元購買美國貨。

拜登周四前往路易斯安那州推廣「美國就業方案（American Jobs PLan）」。他在查爾斯湖（Lake Charles）的考卡希爾河大橋（Calcasieu River Bridge）前發表演說，說在美國有成千上百項這樣的橋樑，急需重新整建，然後藉此說明，美國過去幾年疏於投資、基建水平滯後，結果讓中國迎頭趕上。

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拜登接著又說，「我們（美國）曾經在本國投資大約2.4%的（GDP）在研發上面，而那讓我們成爲了引領世界的國家，並更新了研發。但我們現在僅投資0.7%」。

拜登指美國研發投資減少 被中國趕上

拜登形容，「中國人正在吃午餐。他們在經濟上吃我們的午餐。他們在研究上投入了數千億美元......如果繼續發展，他們將擁有全球電動汽車市場」。

......the Chinese are eating our lunch. They’re eating our lunch economically. They’re investing hundreds of billions of dollars in research. If it keeps going the way, they’re going to own the electric car market in the world......

拜登說，美國需要有一個新的願景，專注於研發美國不能被中國超越。

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拜登旋又強調，正如美國1960年代曾大量投資，才有過去半個多世紀的榮景。現在必須投資未來，確保美國在世界上保持領先地位，並且確保中產階級安居樂業。他的美國就業方案每年將產出900億美元，千萬個工作崗位。他並強調他的政府將強力推動在美國製造，買美國貨：

從1930年開始，美國總統可以決定只購買美國貨。我將在今年將花費約6000億美元，從航空母艦的甲板到其他所有東西，我向你們保證，我已經妥善安排，每一個部件，從航空母艦的甲板，到新蓋建築物的管線，都將由美國公司、美國勞工，經由美國供應鏈來製造，讓我們將美國納稅人的錢，投資在美國勞動者身上。

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責任編輯：鄧國強

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