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統計局盛來運指經濟未完全恢復 料全年CPI漲幅低於3%

經濟脈搏 10:43 2021/05/07

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中國一季度經濟按年增長18.3%，在多國仍受疫情憂困之際成績亮眼。惟國家統計局副局長盛來運指出，當前經濟仍未完全恢復常態。他認為，盡管來自外部的輸入性通脹壓力有所加大，但通脹水平總體處在可控狀態，料全年CPI漲幅明顯低於3%左右的預期目標。

經濟恢復基礎還不牢固

據內媒對盛來運的專訪，他指出，行業恢復不均衡，微觀主體的差異也很大，從這些情況看，當前經濟恢復的基礎還不牢固。

在GDP增速方面，以2019年相應同期數為基數，兩年平均增速為5%。這數字不僅低於2016年至2019年平均增速，而且距離應達到的潛在增長率還有一定缺口，說明當前經濟仍處在恢復過程中，不能說完全恢復了正常狀態。

按季度來看，今年一季度GDP較去年四季度增長0.6%。與2016年至2019年均值1.8%的一季度GDP按季增速相比，今年一季度增速確實低於往年平均水平，其中一個原因是，今年1月份至2月份局部地區出現散發性疫情反彈，給服務業尤其是接觸性服務業帶來較大影響。

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此外，從邊際效應遞減規律的角度來看，當一個經濟體的發展接近潛在增長速度時，增量的變化是邊際遞減的。目前，中國經濟增長正向潛在增長率逼近，邊際放緩也是正常表現。

中國輸入性通脹壓力增 但總體可控

至於通脹方面，CPI仍處低位，一季度按年持平，3月份由負轉正增長0.4%；3月份PPI按年增長4.4%，比上月跳升2.7個百分點，市場擔憂通脹是否會加速到來。

盛來運指出，由於生產端供應跟不上需求擴張、一些國家實施擴張性的量化寬松政策等原因，國際通脹水平有所抬升，對中國來說，來自外部的輸入性通脹壓力有所加大。

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不過，目前中國物價指數的平均水平相對較低，3月份扣除食品和能源價格的核心CPI上漲0.3%。從基本面看，供大於求的現實使物價上漲缺乏支持；從政策面看，中國實行積極的財政政策和穩健的貨幣政策，沒有搞大水漫灌。再聯繫到結構性因素和傳導機制來看，中國物價將呈現溫和上漲的狀態，但總體可控，全年CPI漲幅將明顯低於3%左右的預期目標。

責任編輯：尹航

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