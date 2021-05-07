崔天凱：西方國家充斥著涉疆謊言 在事實面前不堪一擊

中國駐美大使崔天凱6日表示，美國等西方國家充斥著涉疆謊言，對中國發起的系統性抹黑攻擊和單邊制裁大行其道，這些謊言在事實面前根本不堪一擊。他指新疆長期深受分裂、極端勢力危害，中國採取了有力政策標本兼治解決問題。西方一些人講的是「新疆人權」，實際目的是「以疆制華」。

崔天凱表示，過去幾年，100多國、1,200多名各界人士參訪了新疆，很多自媒體活躍在新疆街訪，他本人也不止一次去過那裡，見證了真實的、完全不同於一些西方政客和媒體所刻畫的新疆。令人心痛的是，美國等西方國家對中國發起的系統性抹黑攻擊和單邊制裁大行其道，所謂「種族滅絕」、「種族滅絕」都是無稽之談。他指過去40年新疆維吾爾族人口增長了1倍以上，勞動者完全按照自己的意願選擇職業，各項權益得到保障，也享有自己的勞動成果。

西方這些人的偽善之處在於，如果他們真的相信言論自由，為甚麼只許自己造謠惑眾，卻不許別人講述真相？如果他們真的相信要有免於匱乏的自由，為甚麼要破壞別國人民擺脫貧困、謀求發展的努力？如果他們真的相信要有免於恐懼的自由，為什麼要替恐怖主義張目、縱容其繼續殘害人民？歷史上謊言導致的戰爭並不鮮見，美西方在伊拉克、利比亞、敘利亞等許多地方製造的謊言已經帶來了悲劇，給世人敲響了警鐘。

他重申， 新疆事務是中國內政。 涉疆問題本質上是反恐怖、去極端化和反分裂問題。 中方不會坐視外部勢力搞亂新疆，更遑論任由其藉此分裂中國、阻撓中華民族偉大復興的歷史進程，14億中國各族人民永遠不會讓這種圖謀得逞。

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責任編輯：陳建錫

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