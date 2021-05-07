崔天凱：西方國家充斥著涉疆謊言 在事實面前不堪一擊（第二版）

▲ 崔天凱再次批評美國等西方國家抹黑中國的新疆政策

中國駐美大使崔天凱6日表示，美國等西方國家充斥著涉疆謊言，對中國發起的系統性抹黑攻擊和單邊制裁大行其道，這些謊言在事實面前根本不堪一擊。他指新疆長期深受分裂、極端勢力危害，中國採取了有力政策標本兼治解決問題。西方一些人講的是「新疆人權」，實際目的是「以疆制華」。

（新增外交部回應涉疆議題）

崔天凱表示，過去幾年，100多國、1,200多名各界人士參訪了新疆，很多自媒體活躍在新疆街訪，他本人也不止一次去過那裡，見證了真實的、完全不同於一些西方政客和媒體所刻畫的新疆。令人心痛的是，美國等西方國家對中國發起的系統性抹黑攻擊和單邊制裁大行其道，所謂「種族滅絕」、「種族滅絕」都是無稽之談。他指過去40年新疆維吾爾族人口增長了1倍以上，勞動者完全按照自己的意願選擇職業，各項權益得到保障，也享有自己的勞動成果。

西方這些人的偽善之處在於，如果他們真的相信言論自由，為甚麼只許自己造謠惑眾，卻不許別人講述真相？如果他們真的相信要有免於匱乏的自由，為甚麼要破壞別國人民擺脫貧困、謀求發展的努力？如果他們真的相信要有免於恐懼的自由，為什麼要替恐怖主義張目、縱容其繼續殘害人民？歷史上謊言導致的戰爭並不鮮見，美西方在伊拉克、利比亞、敘利亞等許多地方製造的謊言已經帶來了悲劇，給世人敲響了警鐘。

他重申， 新疆事務是中國內政。 涉疆問題本質上是反恐怖、去極端化和反分裂問題。 中方不會坐視外部勢力搞亂新疆，更遑論任由其藉此分裂中國、阻撓中華民族偉大復興的歷史進程，14億中國各族人民永遠不會讓這種圖謀得逞。

外交部發言人汪文斌同日批評美國眾議院日前舉行有關新疆維吾爾族的聽證會，他強調新疆問題不是民族、宗教及人權問題，而反恐反分裂問題。有關委員會在毫無事實根據情況下，刻意搞有罪推定，干涉中國內政，聽證會毫無客觀公正可言，只是一場拙劣的反華表演。

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責任編輯：陳建錫

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