4月財新服務業PMI錄56.3創4個月高 通脹壓力不斷凸顯

財新中國4月服務業PMI（採購經理人指數）升至56.3，高於上月的54.3，為四個月最高；4月綜合PMI升至54.7，上月為53.1。分析指，製造業、服務業成本端和收費端價格連升數月，通脹壓力不斷凸顯。

外需向好 新出口訂單大升

4月財新服務業PMI錄56.3，連續12個月位於擴張區間，與2020年12月持平，同為此後最高。此前公布的4月財新製造業PMI較上月回升1.3個百分點至51.9，為2021年以來最強勁。

製造業和服務業PMI增速均加快，帶動4月財新中國綜合PMI上升1.6個百分點至54.7，擴張率也為2021年以來最顯著，顯示中國生產經營活動總量大幅加速擴張。

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服務業PMI和綜合PMI走勢與統計局相悖。國家統計局公布的4月服務業商務活動指數回落0.8個百分點至54.4，綜合PMI回落1.5個百分點至53.8。

具體來看，服務業供給、需求連續12個月保持擴張，擴張速度較上月繼續加快，並雙雙達到年內高點，新訂單總量整體增速強勁，創2020年11月後最高記錄。出口業務恢復增長，來自海外的服務業新訂單整體有實質增長，結束了此前連續兩月的下降態勢。雖然部分國家疫情有所反彈，但外需大幅轉暖，4月服務業新出口訂單指數大幅升至榮枯線之上。

分析指 通脹將成經濟復甦主要障礙

隨著需求轉強，服務業企業逐步增加用工量以滿足市場需求，4月服務業積壓工作量微降。

原材料價格繼續上漲疊加勞動力需求推升人力成本，服務業投入價格指數繼續上漲，已連續十個月位於擴張區間。受成本推動影響，服務業收費價格指數亦相應水漲船高。此外，受訪企業表示，市場需求旺盛也給企業提供了一定的提價空間。

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財新智庫高級經濟學家王喆表示，疫情後製造業和服務業的恢復繼續提速，市場供求兩側同步擴張，外需保持向好，就業市場繼續改善，市場信心充足。相比之下，服務業的恢復較製造業更為強勢。

王喆指出，通脹仍是未來關注的重點，製造業、服務業成本端和收費端價格連升數月，仍未見改善跡象，通脹壓力不斷凸顯。近來，高層會議多次提及大宗商品價格上漲問題，提出要加強原材料等市場調節，緩解企業成本壓力。未來數月，原材料價格上漲和輸入性通脹將制約政策發揮空間，成為經濟持續恢復的主要障礙。

責任編輯：尹航

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