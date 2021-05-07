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莫里森暗示願出兵？台灣倘爆衝突  澳洲將支援美國

國情動向 11:35 2021/05/07

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澳洲總理莫里森向當地媒體明確稱，台海一旦爆發衝突，澳洲將會履行支援美國及盟友。這是作為澳洲政府首腦的莫里森，近期首次作出這一表態。而中方此前警告，澳方要認知台海問題的高度敏感性。

澳洲政府高層近期屢次釋出言論，稱願在台海衝突中派兵支援美國。中國外交部發言人汪文斌上周一（4月26日）曾回應說，恪守一個中國原則是中澳關係的應有之義，並敦促澳洲認知台海問題高度敏感性。

莫里森（Scott Morrison）當地時間6日接受墨爾本3AW電台直播訪問，被問及台灣一旦出現狀況，澳洲的立場時，他回應說，「我們（澳洲）一直履行支援美國及印太地區盟友的協議」。

澳洲政府高層  近期屢談台海衝突

據了解，澳洲政府高層及政界人士，近期紛紛發出願介入台海衝突的言論；而今次是作為澳洲政府首腦的莫里森，首度明確釋出同一立場。

澳洲高層再拋「戰鼓」論 京剛警告台海議題高度敏感

澳洲撤「一帶一路」協議 中國外交部斥開「歷史倒車」

莫里森表示，澳洲已清楚注意到印太地區的不確定性，但他拒絕針對這議題多加說明，以免讓情勢增加更多變數；但他指出，正是為了應付印太地區的不確定情勢，所以存在相關安全防衛協議。

莫里森回應主持人提問時又稱，「我們希望中國、澳洲以及整個區域都一同合作，最好的做法是確保大家遵從法治；我們尊重保障南海運輸自由和開放的貿易法規，我認為這是確保印太地區自由和開放的措施，我們致力維護印太地區自由和開放」。

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隨著澳、中關係日益緊張，澳洲國防部長達頓（Peter Dutton）4月25日向媒體表示，「不應低估」台海爆發軍事衝突的可能性，澳洲軍方應把焦點移轉至鄰近區域。在同一天，澳洲內政部秘書長Michael Pezzullo也發布聲明，稱「戰鼓」（drums of war）已經響起。

京：恪守一中原則  是中澳關係應有之義

而中國外交部發言人汪文斌周一4月26日回應達頓的言論稱，恪守一個中國原則是中澳關係的應有之義。

汪文斌又強調，台灣是中國領土不可分割的一部分，台海問題純屬中國內政，不容外部勢力干預。他又指，中國必須統一，亦必然統一；陸方願盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不為任何形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。

汪文斌又籲澳方充分認清台灣問題的高度敏感性，切實謹言慎行，不向台獨」分裂勢力發出錯誤信號，多做有利台海和平穩定和中澳關係的事。

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責任編輯：鄧國強

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