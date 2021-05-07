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【新疆棉花】Nike等被打痛了？中國抵制 線上銷量暴跌

國情動向 12:19 2021/05/07

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Nike等多個外資品牌因曾發出拒出新疆棉花聲明，早前遭遇中國消費者抵制。在此影響下，網購平台天貓上的Nike和adidas在4月銷售額分別按年減59%和78%；而支持新疆棉的中國本土品牌李寧則年增800%。

天貓是中國最大的網購平台之一，也是不少品牌商唯一的線上銷售管道，頗具代表意義。

綜合北京商訊報和觀察者網，國際評級機構晨星（Morningstar）的數據顯示，4月天貓的運動服裝鞋類銷售額年減11%，而其中Nike（耐克）和adidas（愛迪達）的銷售額分別年減78%和59%，而也受禁用新疆棉風波影響的日本品牌Uniqlo（優衣庫）銷售額，同樣年減20%。

Nike和adidas 在天貓網售額按年減78%和59%

與此同時，表態支持新疆棉的中國品牌可能是最大受益者。數據顯示，李寧旗下時尚品牌「中國李寧」4月在天貓的銷售額年增逾800%；安踏旗下多個品牌的整體銷售額則年增59%。

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中國是許多國際品牌重要的市場。外媒指，在Nike於2020年5月31日結束的財年中，將近1/5的收入是來自大中華地區。

H&M集團於2020年發布的一份停用新疆棉的聲明，聲明指公司關注新疆少數民族、宗教議題的報道。這份聲明在3月24日突然被挖出，觸發這一波抵制潮。

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責任編輯：鄧國強

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