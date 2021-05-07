中國擬重修太平洋島國廢棄機場 位置或捏住美國咽喉

▲ 中國據報據擬重建坎頓島上的舊美軍機場

中美地區角力升級下，外媒消息指，中國將重修位於太平洋島國基里巴斯（Kiribati）坎頓島上的一個美軍廢棄機場，該島位於夏威夷以南3,000公里，剛好擋在美國本土和澳洲、新西蘭的中間，被認為極具戰略價值，一旦完成軍事部署，其作用等同於在上述國家的門前，停泊一艘固定的航空母艦。

路透社引述基里巴斯反對黨指，北京正打算在當地推動相關計劃，關注今次項目是否北京「一帶一路」倡議的一部份，而基里巴斯政府除了跑道和橋樑修復的可行性研究外，未公布任何其他細節。基里巴斯僅有12萬人口，控制的專屬經濟區面積在全球名列前茅，覆蓋約350萬平方公里的太平洋海域。

▲ 坎頓島位於夏威夷西南，擋在美國與澳洲、新西蘭之間

至於坎頓島上的舊機場，在二戰期間由美軍興建，跑道長1,899米，作為往來夏威夷、澳洲、新西蘭軍機的中途站，當時專供英美軍機升降補給。戰後，該座簡易機場改為民航機的中轉站，至1968年後逐漸廢棄，目前僅作為太平洋少數小型客機航線的緊急迫降機場，但位置非常敏感及重要。

基里巴斯總統辦公室和中國外交部均無回應路透社的查詢。

中國1997年曾在基里巴斯建立首個海外的航天測控站，協助監控載人航天工程任務，據傳啟用後美國的軍事設施動向，包括導彈測試、人員調動、衛星蹤跡等幾乎被一覽無疑。直至基里巴斯2003年與台建交，該測控站才被停用。分析指，中國若重啟項目及修建機場，等同深入美國在太平洋的勢力範圍與其爭霸。

布林肯：中美軍事對抗 極不符兩國利益（有片）

解放軍094A潛艇艇徽暗藏密碼？導彈飛美國（多圖，有片）

美艦「混入」遼寧艦戰鬥群？環時批美軍不專業

責任編輯：陳建錫

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁