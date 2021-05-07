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中國4月美元計出口按年增32.3% 進口增速創十年來最快

經濟脈搏 12:52 2021/05/07

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海關總署公布，中國4月美元計出口按年增32.3%；進口按年增43.1%，增速為自2011年1月以來最快。今年前四個月，中國進出口總值達1.79萬億美元。

中美貿易總值為1.44萬億人民幣

按美元計價，4月份，中國進出口總值4849.9億美元，按年增長37%，按月增長3.5%，比2019年同期增長29.6%。其中，出口2639.2億美元，按年增長32.3%，按月增長9.5%，比2019年同期增長36.3%；進口2210.7億美元，按年增長43.1%，按月下降2.8%，比2019年同期增長22.5%；貿易順差428.5億美元，按年減少4.7%。

今年前4個月，中國進出口總值1.79萬億美元，按年增長38.2%，比2019年同期增長27.4%。其中，出口9737億美元，按年增長44%，比2019年同期增長30.7%；進口8157.9億美元，按年增長31.9%，比2019年同期增長23.7%；貿易順差1579.1億美元，按年增加174%。

前4個月，中國對東盟、歐盟和美國等主要交易夥伴進出口均增長。以人民幣計，中國與第一大貿易夥伴東盟貿易總值增長27.6%，其中，對東盟出口增長29%；自東盟進口增長25.9%；與第二大貿易夥伴歐盟貿易總值增長32.1%，其中，對歐盟出口增長36.1%；自歐盟進口增長26.4%。

美國為中國第三大貿易夥伴，中美貿易總值為1.44萬億元，增長50.3%，其中，對美國出口1.05萬億元，增長49.3%；自美國進口3930.5億元，增長53.3%；對美貿易順差6538.9億元，增加47%。

中日貿易總值增長16.2%，其中，對日本出口增長12.6%；自日本進口增長19.2%。同期，中國對「一帶一路」沿線國家合計進出口3.43萬億元，增長24.8%。

責任編輯：尹航

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