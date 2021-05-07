Tesla「伯母公關」攻中國？馬斯克媽媽變「小紅書」網紅（多圖）

▲ Tesla「伯母公關」攻中國？馬斯克媽媽變「小紅書」網紅

電動車巨頭Tesla（特斯拉）在中國市場身陷消費者維權風暴、屢受官媒指責之際，Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）母親、模特兒出身的梅伊（Maye Musk），已悄然入駐中國社交媒體APP小紅書，許多網友便好奇梅伊此舉是否是為了要幫特斯拉做公關？但直到今（5月6日），她發佈的三個短視頻都未提到特斯拉，而是她的書籍跟生活分享。

梅伊是在4月19日女車主大鬧上海車展、對Tesla維權後兩天，入駐小紅書。截至5月6日下午5時，她的小紅書帳號已經有6萬5,000個喜歡，突破10萬人追蹤，可說是有影響力的小紅書網紅。

現年73歲的梅伊是一名模特兒兼營養師，但不同於兒子馬斯克選擇開通微博，她選擇小紅書成為她踏入中國社交媒體的首站。從她常用的社群帳號Twitter可以發現，梅伊時常分享生活飲食，時尚穿搭和保養秘訣，這樣的「軟內容」和生活分享確實更適合小紅書。

車主大鬧上海車展後兩天 梅伊進駐小紅書

目前她也已經分享了三個短影片，其中提到她將要搬到紐約生活，她很興奮開通中國社交媒體帳號小紅書，有很多故事想要跟大家分享，她並貼心附上雙語的字幕。她展示的形象，似乎是一個生活型博主。

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此外，梅伊也在短視頻中提到，她很興奮擁有中國的社交媒體帳號，「我之前去過幾次，非常喜歡這個國家，希望能儘快跟大家見面」。

梅伊開通小紅書帳號時機敏感，外界揣測她是否是要幫站在輿論風口浪尖的Tesla改善形象，但從已發的貼子看，似乎沒跡象證實兩者關係。

梅伊只談生活 至今未有影片談及Tesla

相對於政治、社會議題容易較受關注的微博或知乎，小紅書主打軟性題材，近年頻繁進入大眾視野。根據易觀數據顯示，截至2021年2月，小紅書月活躍用戶數達1.38億，其中不只美妝穿搭內容，美食也成為小紅書的主打內容，不論是短視頻或者是長文章都可以發佈的小紅書平台更是「教程」最合適的平台。

國際金融評論（IFR）4月27日曾引述知情人士報導，小紅書預計在2021年年中在美國IPO，集資規模約為5億至10億美元。對此，小紅書回應此事稱，對市場傳聞不予置評。

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【知識庫：梅伊何許人也】 梅伊1948年出生於加拿大，在南非首都普勒托利亞長大。15歲的時候被模特仲介公司挖掘踏入模特行業，20歲當選「南非小姐」，成了全民追捧的少女偶像。 梅伊一邊做模特一邊讀書，考上了南非最大的大學普勒托利亞大學，並在22歲從營養學系畢業。 畢業那年她和前夫埃羅爾·馬斯克（Errol Musk）結婚，婚後3年生了三個孩子，伊隆馬斯克（Elon Musk）是家中老大。 31歲梅伊離婚，開始營養師創業，把照顧孩子以外的所有時間都貢獻到工作上。直到1989年馬斯克高中畢業，決定到加拿大讀書，梅伊也決定放棄在南非的事業去加拿大從0開始。 梅伊離婚 獨力教養孩子 她在加拿大剛賺到第二桶金，就給從小展現出寫code天賦的馬斯克買了一台電腦，並且鼓勵後來從史丹佛輟學的馬斯克去矽谷創業，還用自己的積蓄給兒子付了辦公室租金。 再後來就是50歲的梅伊從加拿大搬到離孩子們更近的舊金山重新開啟第三段事業的故事。 在美國她依然繼續著模特兒和營養師的事業，拍各種雜誌，做代言，出演碧昂絲的 MV，以資深營養師的身份出書，做講師，四處演講……直到現在。

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責任編輯：鄧國強

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