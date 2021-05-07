▲ 拜登想複製中國基建奇跡 卻被疑錢從哪裡來？

美國總統拜登重申要大力投資基建，提升美國實力，不能讓中國吃掉美國的午餐。但華裔美國經濟學家、世界銀行前中國業務局局長黃育川（Yukon Huang），以及卡內基基金會研究員書亞·列維（Shuya Levi）在美國《外交政策》雜誌上撰文稱，拜登政府雖然很關心美國的基建發展，而且很喜歡拿中國做比較，但美國卻無法複製中國的「基建奇跡」，因為美國欠缺一關鍵因素。

這篇文章題為《拜登想複製中國的基建奇蹟，但他做不到（Biden Wants to Replicate China’s Infrastructure Miracle）》，作者表示，拜登政府不僅宣佈將投資2萬億美元用於翻新美國基建的計劃，而且作者在談及這個面向美國國內的政策時，還常常會以「和中國競爭」為說辭，想以此凝聚人們對他這個政策的支持。

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作者還在文中稱，不僅是美國在基建問題上拿中國做比較，印度、巴西等其他主要新型經濟體也很希望追趕上中國的腳步，可這些國家不堪重負的城市服務、老舊的交通系統和欠缺的電網系統，都在阻礙他們實現這一雄心壯志。

中國地方政府融資平台 把土地作抵押

文章強調，所以，這些國家若想追趕中國，就也需要大力投資基建。

但作者隨即質疑，美國和這些開發中國家，在面對基建時，其實都存在一個共同的難題，那就是投資的錢該從哪兒來，是加稅還是借債。

然而，中國在這個關鍵的問題上則與這些國家存在著本質的區別，不僅中國的經濟結構和金融機制與這些國家有本質的不同，而且中國還有著一種外界難以理解的融資方式。

盤點中國超級基建：

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作者解釋，這種中國特有的融資方式，是中國在從計劃經濟向市場經濟的轉型過程中，發現了土地中隱藏的巨大價值。

作者指出，原本在經濟改革前價值極為有限的土地，在始於上世紀90年代的住房市場化改革和房地產業的快速發展中迎來了價值的迅猛增長，從而令中國各地的政府通過拍賣土地使用權就可以籌集到發展基建所需要的大量資金。

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土地價值的飛漲還令中國各地的政府開始通過「地方政府融資平台」將土地等資產做抵押去融資，從而可以獲得更多發展基建所需要的資金。

文章最後補充，美國政府無法像中國那樣通過土地財政融資，也有其他方法籌資－－由於美元是世界上最主要的國際儲備貨幣，所以美國在不加稅的前提下，可以通過大量發行美債來籌集發展基建的錢，也就是把美國財政部的信譽來做抵押。「但這種操作也會有走到頭的時候」。

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責任編輯：鄧國強

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