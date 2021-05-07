中國出口高景氣料能延續 人民幣面臨升值壓力

受美國經濟復甦刺激需求，以及印度疫情失控令訂單轉移至中國等因素影響，中國4月外貿數據亮眼，以美元計出口按年增長逾3成。分析師預計中國出口能延續高景氣，今年的外貿順差仍有可能創新高，人民幣兌美元匯率仍有一定的升值壓力。

據路透社報道，分析師指出，中國強勁出口增長原因有二，其一是，美國疫情得到控制及全球疫苗接種加快，刺激了全球需求；其二是，印度和東南亞等國疫情加重，這些原本是中國出口替代者和競爭者，無形中也為中國的出口企業提供了更多的機會，並帶動了出口產業鏈相關企業。

分析師們普遍對出口前景持樂觀態度，但在大宗商品價格依舊高企之際，進口未來能否維持強勁增勢存疑。

據海關總署數據，4月貿易順差428.5億美元，按年減少4.7%。中海晟融首席經濟學家張一認為，今年的外貿順差仍有可能創新高，人民幣兌美元匯率仍有一定的升值壓力。適當放寬資金外流可能是未來一段時期政策的一個重要選擇。

從企業經營角度看，方正中期期貨金融衍生品研究員彭博認為，考慮到人民幣處於升值趨勢，進出口企業應做好匯率風險的管控，防止出口利潤被人民幣升值所抵消。

今日（7日）人民幣兌美元中間價報6.4678，較上日升217點子。

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責任編輯：尹航

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