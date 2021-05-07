維權女車主用這理由控告Tesla 稱「連續劇」才剛開始

在Tesla（特斯拉）公布行車數據後沉寂了一段時間的維權車主張女士，昨日（6日）宣布已在河南入稟法院，控告Tesla及其副總裁陶琳侵犯名譽權，要求道歉及賠償她的精神損失。女車主一方稱這次只是「第一集」，之後她們將採取其他行動，「一點兒一點兒跟他（Tesla）來，要整就給他整連續劇」。

女車主表示，Tesla是否存有剎車失靈問題仍正在調查，但對方在無證據下對外「胡亂表態」，侵犯了她的名譽權。她認為，Tesla有意塑造她與家人無理取鬧、職業車鬧的負面形象，不僅損害了她的形象，還對其家庭生活造成嚴重困擾。她們每天正遭到大量網絡攻擊和辱罵，壓力非常大。

她因此正式向特斯拉（上海）有限公司、特斯拉（北京）有限公司，以及陶琳提出訴訟，要求三被告向她書面賠禮道歉，並在媒體刊發向原告道歉的公告，並在其官方微博發表書面道歉信（置頂10日)，以及支付精神損害賠償金5萬元人民幣。

Tesla今日（7日）表示會依法應訴，相信法律會給出公平公正的判決。Tesla始終與張女士積極溝通，真誠希望幫助其解決問題，政府有關部門也進行過多次調解，但張女士至今仍未同意分析車輛上的EDR數據以找出真相。截至目前，關於「剎車失靈」的指控均為張女士口頭描述，未有第三方認可的證據。

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責任編輯：陳建錫

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